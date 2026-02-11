Datenpanne in Sachsen! Wasser-Rechnungen landen bei falschen Adressaten

Zwickau - In Tausenden Zwickauer Briefkästen landete Ende letzter Woche "Wasser"-Post – nur leider bei den Falschen. Die Wasserwerke Zwickau haben rund 4000 Jahresabrechnungen an falsche Empfänger geschickt. Das hat die Stadt-Tochter auf ihrer Homepage eingeräumt.

Falsche Abrechnung im Briefkasten: 4000 Kunden der Zwickauer Wasserwerke erhalten in Kürze korrigierte Schreiben. © Uwe Meinhold

Die Wasserwerke nennen den Auslöser klar: ein Fehler beim Druckdienstleister. "Bei der internen Datenübertragung des Dienstleisters ist es zu einem Fehler gekommen."

Für Betroffene heißt das: Abrechnung und Abnahmestelle passen nicht zur Adresse. Auch fremde Kontoverbindungen landen unter falscher Anschrift, wenn auch an mehreren Stellen unkenntlich gemacht.

In Zwickau kursiert trotzdem eine Frage: Wer hat jetzt meine Daten? Die Wasserwerke versuchen zu beruhigen: "Wir gehen davon aus, dass es nicht zu missbräuchlicher Nutzung der fehlerhaft übermittelten Daten kommt."

Der Plan zur Schadensbegrenzung läuft: neue Rechnung, richtige Anschrift und Begleitschreiben.

Auf TAG24-Nachfrage wird’s noch deutlicher: Die Betroffenen werden "persönlich" informiert. Die falsch zugesandten Rechnungen sollen "vernichtet" werden.