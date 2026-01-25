Mit Kamera auf Dach: Besonderer Hyundai in Sachsen gesichtet
Zwickau - Ein weißer Hyundai sorgt derzeit auf Zwickaus Straßen und im Landkreis Zwickau für neugierige Blicke.
Der Grund fährt auf dem Dach mit: eine auffällige Konstruktion mit mehreren 360-Grad-Kameras, die den Straßenraum erfassen.
Hinter dem Fahrzeug steckt die niederländische Firma Cyclomedia, ein international tätiger Spezialist für hochauflösende Panoramaaufnahmen auf Straßenniveau.
Das Prinzip kennen viele von Google Maps oder Street View - virtuelle Rundumblicke, mit denen sich Städte und Straßen erkunden lassen.
Cyclomedia arbeitet nach eigenen Angaben eigenständig und beliefert weltweit Kommunen, Unternehmen und Institutionen mit Bild- und Geodaten. Nach Angaben im offiziellen Geodatenkodex ist der Landkreis Zwickau Teil einer bundesweiten Befahrung bis Ende Juni 2026.
Titelfoto: propicture-fotoagentur / Ralph Köhler