Mit Kamera auf Dach: Besonderer Hyundai in Sachsen gesichtet

Zwickau - Ein weißer Hyundai sorgt derzeit auf Zwickaus Straßen und im Landkreis Zwickau für neugierige Blicke.

Detailblick auf das Kamerasystem: Mehrere 360-Grad-Kameras und Sensoren auf dem Videocar-Dach erstellen hochauflösende Panoramaaufnahmen - gefilmt wird dabei nicht. © propicture-fotoagentur/Ralph Köhler

Der Grund fährt auf dem Dach mit: eine auffällige Konstruktion mit mehreren 360-Grad-Kameras, die den Straßenraum erfassen.

Hinter dem Fahrzeug steckt die niederländische Firma Cyclomedia, ein international tätiger Spezialist für hochauflösende Panoramaaufnahmen auf Straßenniveau.

Das Prinzip kennen viele von Google Maps oder Street View - virtuelle Rundumblicke, mit denen sich Städte und Straßen erkunden lassen.