Zwickau: Vollsperrung nach Wasserrohrbruch
Zwickau - Ein Wasserrohrbruch legt seit dem frühen Freitagmorgen die Zwickauer Innenstadt lahm.
In der Nacht zu Freitag trat auf der Überfahrt zwischen der B173 und B93 Wasser aus. Konkret betrifft es den Abschnitt auf dem Dr.-Friedrichs-Ring zwischen Humboldtstraße und Uhdestraße.
Durch die frostigen Nachttemperaturen kam es in dem Bereich zu Vereisungen auf der Fahrbahn.
Wie die Polizei mitteilt, gibt es eine Vollsperrung, die Verkehrsbehinderungen nach sich zieht. Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.
Der Wasserrohrbruch hat auch Auswirkungen auf den Nahverkehr. Die Straßenbahnlinie 3 musste zwischenzeitlich den Betrieb einstellen, fährt aber mittlerweile wieder. Es kommt trotzdem noch zu Einschränkungen und Ausfällen.
Seit den frühen Morgenstunden laufen bereits Reparaturarbeiten an der großen Wasserleitung, um den Schaden schnellstmöglich zu beheben.
Titelfoto: 123rf/Eugene Sergeev