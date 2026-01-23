Zwickau: Vollsperrung nach Wasserrohrbruch

In der Nacht zu Freitag ist in Zwickau auf der Überfahrt von der B173 zur B93 ein Wasserrohr geplatzt. Der Bereich ist voll gesperrt.

Zwickau - Ein Wasserrohrbruch legt seit dem frühen Freitagmorgen die Zwickauer Innenstadt lahm.

Die Überfahrt von der B173 zur B93 in Zwickau ist nach einem Wasserrohrbruch voll gesperrt. (Symbolfoto)  © 123rf/Eugene Sergeev

In der Nacht zu Freitag trat auf der Überfahrt zwischen der B173 und B93 Wasser aus. Konkret betrifft es den Abschnitt auf dem Dr.-Friedrichs-Ring zwischen Humboldtstraße und Uhdestraße.

Durch die frostigen Nachttemperaturen kam es in dem Bereich zu Vereisungen auf der Fahrbahn.

Wie die Polizei mitteilt, gibt es eine Vollsperrung, die Verkehrsbehinderungen nach sich zieht. Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Der Wasserrohrbruch hat auch Auswirkungen auf den Nahverkehr. Die Straßenbahnlinie 3 musste zwischenzeitlich den Betrieb einstellen, fährt aber mittlerweile wieder. Es kommt trotzdem noch zu Einschränkungen und Ausfällen.

Seit den frühen Morgenstunden laufen bereits Reparaturarbeiten an der großen Wasserleitung, um den Schaden schnellstmöglich zu beheben.

