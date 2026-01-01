 737

Mitten im wirtschaftlichen Sanierungsprozess: Chef verlässt Pleißental-Klinik

In der Pleißental-Klinik in Werdau (Landkreis Zwickau) steht ein Führungswechsel an.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Werdau - In der Pleißental-Klinik in Werdau (Landkreis Zwickau) steht ein Führungswechsel an: Geschäftsführer Uwe Hantzsch (53) verlässt das Haus zum 1. Februar.

Die Pleißental-Klinik sucht einen neuen Geschäftsführer.  © Ralph Kunz

Die Trennung erfolgt einvernehmlich, teilte die Klinik mit.

Hantzsch war fast zehn Jahre in leitender Funktion tätig, davon acht Jahre als Geschäftsführer.

Der Führungswechsel kommt zu einem sensiblen Zeitpunkt: Die Klinik befindet sich nach drohender Insolvenz in einem wirtschaftlichen Sanierungsprozess.

"Die Zeit des Eigenverwaltungsverfahrens war sicherlich die schwerste Phase meiner Zeit in der Pleißental-Klinik", so Hantzsch. "Doch nun sind wir auf der Zielgeraden."

Nach fast zehn Jahren in leitender Funktion verlässt Uwe Hantzsch (53) die Leißental-Klinik.  © Pleißental-Klinik

Die Integration der Klinik in einen Gesundheitsverbund biete endlich Zukunftssicherheit. Der Landkreis werde die Geschäftsführer-Stelle in Kürze neu ausschreiben.

