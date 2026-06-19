Nach Alarm-Meldung: Polizei durchsucht Grundschule in Sachsen

Mülsen - Große Aufregung in einer Grundschule in Mülsen (Landkreis Zwickau )! Nach einem Notruf durchsuchte die Polizei das Gebäude - wenig später konnten die Beamten Entwarnung geben.

Die Polizei durchsuchte am Freitag nach einem mysteriösen Notruf eine Grundschule in Mülsen (Landkreis Zwickau). (Symbolfoto) © 123rf/foottoo

Laut Polizei ging gegen 13.42 Uhr ein Notruf mit einem Hinweis ein. Um was es genau ging, teilen die Beamten nicht mit.

Anschließend wurde die Grundschule Thurm an der Schulstraße durchsucht. "Glücklicherweise sind keine verdächtigen Gegenstände oder Personen festgestellt worden", heißt es.