Nach Alarm-Meldung: Polizei durchsucht Grundschule in Sachsen
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Mülsen - Große Aufregung in einer Grundschule in Mülsen (Landkreis Zwickau)! Nach einem Notruf durchsuchte die Polizei das Gebäude - wenig später konnten die Beamten Entwarnung geben.
Laut Polizei ging gegen 13.42 Uhr ein Notruf mit einem Hinweis ein. Um was es genau ging, teilen die Beamten nicht mit.
Anschließend wurde die Grundschule Thurm an der Schulstraße durchsucht. "Glücklicherweise sind keine verdächtigen Gegenstände oder Personen festgestellt worden", heißt es.
Verletzt wurde niemand. "Zum derzeitigen Zeitpunkt ist nicht abschließend geklärt, wie es zur Auslösung des Alarms kam", teilt die Polizei mit. Die Ermittlungen laufen.
Titelfoto: 123rf/foottoo