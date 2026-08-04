Wie steht es um den Zwickauer CSD nach dem Anschlag in Berlin?
Zwickau - Der Christopher Street Day (CSD) in Zwickau soll am 22. August trotz des Anschlags beim Berliner CSD wie geplant stattfinden. Nach Angaben der Veranstalter werden die Sicherheitsmaßnahmen gemeinsam mit den zuständigen Behörden überprüft.
Unter dem Motto "voll normal" ruft das CSD-Bündnis Zwickau zu einer Demonstration mit anschließender Kundgebung und Bühnenprogramm auf. Erwartet werden bis zu 900 Teilnehmende.
Die Route startet am Zwickauer Hauptbahnhof und führt durch die Innenstadt bis zum Kornmarkt.
"Nach den schrecklichen Ereignissen beim Berliner CSD stehen wir im engen Austausch mit den zuständigen Behörden und überprüfen gemeinsam die bestehenden Sicherheitsmaßnahmen", sagt Organisatorin Diana Freydank.
Ziel sei es, allen Gästen eine möglichst sichere Veranstaltung zu ermöglichen.
"Gerade nach einem Angriff auf diese Werte halten wir es für wichtig, ein deutliches Zeichen für eine offene Gesellschaft zu setzen", so Freydank. Der CSD in Zwickau werde deshalb wie geplant stattfinden.
Titelfoto: Andreas Kretschel