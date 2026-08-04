Wie steht es um den Zwickauer CSD nach dem Anschlag in Berlin?

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Der Christopher Street Day (CSD) in Zwickau soll am 22. August trotz des Anschlags beim Berliner CSD wie geplant stattfinden.

Von Linus Tresselt

Zwickau - Der Christopher Street Day (CSD) in Zwickau soll am 22. August trotz des Anschlags beim Berliner CSD wie geplant stattfinden. Nach Angaben der Veranstalter werden die Sicherheitsmaßnahmen gemeinsam mit den zuständigen Behörden überprüft.

Der CSD in Zwickau findet wie geplant am 22. August statt.
Der CSD in Zwickau findet wie geplant am 22. August statt.  © Andreas Kretschel

Unter dem Motto "voll normal" ruft das CSD-Bündnis Zwickau zu einer Demonstration mit anschließender Kundgebung und Bühnenprogramm auf. Erwartet werden bis zu 900 Teilnehmende.

Die Route startet am Zwickauer Hauptbahnhof und führt durch die Innenstadt bis zum Kornmarkt.

"Nach den schrecklichen Ereignissen beim Berliner CSD stehen wir im engen Austausch mit den zuständigen Behörden und überprüfen gemeinsam die bestehenden Sicherheitsmaßnahmen", sagt Organisatorin Diana Freydank.

Rechter Störer bei sächsischem CSD-Gedenken
Zwickau Rechter Störer bei sächsischem CSD-Gedenken

Ziel sei es, allen Gästen eine möglichst sichere Veranstaltung zu ermöglichen.

"Niemand sollte Angst haben müssen, für Menschenrechte, Akzeptanz und Gleichberechtigung einzustehen", sagt Diana Freydank.
"Niemand sollte Angst haben müssen, für Menschenrechte, Akzeptanz und Gleichberechtigung einzustehen", sagt Diana Freydank.  © Ralph Köhler

"Gerade nach einem Angriff auf diese Werte halten wir es für wichtig, ein deutliches Zeichen für eine offene Gesellschaft zu setzen", so Freydank. Der CSD in Zwickau werde deshalb wie geplant stattfinden.

Titelfoto: Andreas Kretschel

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