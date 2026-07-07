Anwohner wegen Windrad in Sachsen völlig am Ende: "Als ob die ganze Zeit ein Flugzeug über einem kreist"

2.477 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Ein Windrad in Oberwiera (Landkreis Zwickau) sorgte bei Anwohnern für Ärger - es war viel zu laut. Nun wird es abgerissen.

Von Benjamin Schön

Oberwiera - Erst sollte es die große grüne Geldquelle werden, jetzt sorgt Sachsens einstiger Öko-Riese nur noch für kollektive Schlaflosigkeit. Weil ein sündhaft teures Windrad die Anwohner mit Dauer-Dröhnen in den Wahnsinn treibt, zieht der Betreiber nun die Reißleine.

Die Geräusche dieses Windrades ließen manche Dorfbewohner verzweifeln.
Die Geräusche dieses Windrades ließen manche Dorfbewohner verzweifeln.  © Hendrik Schmidt/dpa

"Holger, ich halte es nicht mehr aus!" Mit solchen Worten hätten ihn Einwohner verzweifelt beiseitegenommen und ihr Leid geklagt, erzählt Holger Quellmalz (CDU), ehrenamtlicher Bürgermeister von Oberwiera im Kreis Zwickau.

Der Quell des Übels: ein 169 Meter hohes Windrad, das seit Ende 2023 die Gemüter erhitzt und manchen Einwohnern den Schlaf raubt. Lange haben sie gegen die zehn Millionen Euro teure Anlage gekämpft, jetzt scheinen sie endlich am Ziel.

"Es klingt, als ob man aus einem Flugzeug steigt und die Turbine läuft noch", erklärt Quellmalz. Auch Anwohnerin Sarah Hahn (34), die nur 1000 Meter weiter wohnt, war völlig am Ende. Sie stellt klar: "Ich bin keine Windrad-Gegnerin", betont aber auch: "Doch die Geräusche haben einen wahnsinnig gemacht."

Chemieunfall in Zwickau: Drei Personen im Krankenhaus
Zwickau Chemieunfall in Zwickau: Drei Personen im Krankenhaus

Selbst bei geschlossenen Fenstern im Obergeschoss gab es kein Entkommen: "Man muss sich das vorstellen, als ob die ganze Zeit ein Flugzeug über einem kreist."

Die Bewohner in Oberwiera stemmten sich gegen das Windrad.
Die Bewohner in Oberwiera stemmten sich gegen das Windrad.  © Ralph Kunz
Ein Foto vom Aufbau 2023: Mit 169 Meter Nabenhöhe und 162 Meter Rotordurchmesser war es zeitweise das höchste Windrad Sachsens.
Ein Foto vom Aufbau 2023: Mit 169 Meter Nabenhöhe und 162 Meter Rotordurchmesser war es zeitweise das höchste Windrad Sachsens.  © Bodo Schackow/dpa

Weitere Windrad-Pläne in der Umgebung: Bürgermeister kündigt harten Widerstand an

Bürgermeister Holger Quellmalz (58) möchte kein Windrad mehr in Oberwiera.
Bürgermeister Holger Quellmalz (58) möchte kein Windrad mehr in Oberwiera.  © Andreas Hummel/dpa

Der Betreiber versuchte alles: Nachtabschaltungen, Getriebetausch per Riesenkran. Doch nichts half! Hersteller Vestas spricht von einer "einmaligen Kombination standortspezifischer Rahmenbedingungen und anlagenspezifischer Charakteristika".

Weil nichts den Lärm stoppte, folgt Mitte Juli die radikale Konsequenz: Der zehn Millionen Euro teure Riese wird komplett abgerissen. Steuergelder fließen dafür nicht.

Laut Bundesverband Windenergie (BWE) ist so ein Rückbau wegen Lärms bundesweit absolut einmalig. Doch die Stimmung im Dorf ist nachhaltig gekippt. Ein zweites, baugleiches Windrad ist längst vom Tisch, gegen weitere Pläne im Umland kündigt der Bürgermeister harten Widerstand an.

Hunderte Kontrollen und Streifen und trotzdem keine Ruhe am Marienplatz
Zwickau Hunderte Kontrollen und Streifen und trotzdem keine Ruhe am Marienplatz

Für den Orts-Chef steht fest, dass die Politik umdenken muss: Das "Schutzgut Mensch" müsse bei solchen Projekten endlich stärker in den Blick genommen werden.

Titelfoto: Bildmontage: Bodo Schackow/dpa, Hendrik Schmidt/dpa

Mehr zum Thema Zwickau: