Streit in Zwickau eskaliert: Junger Mann lebensbedrohlich verletzt
Zwickau - Am Samstagabend eskalierte in der Zwickauer Innenstadt ein Streit zwischen mehreren Männern. Einer wurde dabei lebensbedrohlich verletzt.
Die vier Afghanen gerieten auf der Marienstraße aus noch unbekannten Gründen in einen Streit, wie die Polizei mitteilte.
Die Situation eskalierte. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung musste ein 26-Jähriger mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Ein weiterer 20-Jähriger wurde leicht verletzt.
"Polizisten konnten einen 25-jährigen Tatverdächtigen vor Ort vorläufig festnehmen", heißt es weiter.
Ein weiterer 19-Jähriger wurde in einer nahegelegenen Wohnung gestellt und ebenfalls vorläufig festgenommen.
Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen die beiden Tatverdächtigen.
Titelfoto: Ralph Köhler