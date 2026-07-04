Streit in Zwickau eskaliert: Junger Mann lebensbedrohlich verletzt

Zwickau - Am Samstagabend eskalierte in der Zwickauer Innenstadt ein Streit zwischen mehreren Männern. Einer wurde dabei lebensbedrohlich verletzt.

Die Polizei musste am Abend nach Zwickau ausrücken. © Ralph Köhler

Die vier Afghanen gerieten auf der Marienstraße aus noch unbekannten Gründen in einen Streit, wie die Polizei mitteilte.

Die Situation eskalierte. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung musste ein 26-Jähriger mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Ein weiterer 20-Jähriger wurde leicht verletzt.

"Polizisten konnten einen 25-jährigen Tatverdächtigen vor Ort vorläufig festnehmen", heißt es weiter.