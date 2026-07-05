So schön war das TAG24-Sommerkino auf dem Hauptmarkt

Zwickau – Von Donnerstag bis Sonntag verwandelte sich der Zwickauer Hauptmarkt in ein großes Open-Air-Kino. Beim 3. TAG24-Sommerkino wurden auf der rund 50 Quadratmeter großen Leinwand insgesamt acht Filme gezeigt – und das kostenlos.

Kristin Müller und Tochter Maja (8) freuen sich über das TAG24-Sommerkino auf dem Hauptmarkt. © Ralph Kunz

Auch die Besucher nahmen das Event positiv auf. Katja Zeit (25) und Anastasiia Leontieva (22) zeigten sich positiv überrascht über das kostenfreie Angebot. Auch Mutter Kristin Müller und Tochter Maja (8) fanden das Event gut für Zwickau. Endlich sei etwas los in der Innenstadt, sagte Kristin Müller.

Für TAG24-Verkaufs-Chef Marko Pentke ist die Veranstaltung ein voller Erfolg. "Es waren wesentlich mehr Leute als letztes Jahr, der Zuspruch war deutlich größer. Wir sind sehr zufrieden."

Ein besonderes Highlight war die Vorführung von "Dirty Dancing" am Samstagabend mit rund 500 Besuchern.