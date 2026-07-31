Rechter Störer bei sächsischem CSD-Gedenken

Zwickau - Ein Anhänger der rechtsextremen "Freien Sachsen" sorgte bei einer Gedenkveranstaltung auf dem Zwickauer Hauptmarkt für einen Polizeieinsatz.

Etwa 100 Teilnehmer versammelten sich am Donnerstagabend auf dem Zwickauer Hauptmarkt. © Ralph Köhler/propicture

Während etwa 100 Teilnehmer bei einer Mahnwache der Opfer des Anschlags auf den Christopher Street Day in Berlin gedachten, tauchte der 74-Jährige mit einem provokanten Plakat auf.

"Eine Versammlungs-Teilnehmerin hat das Plakat daraufhin zerrissen", schildert eine Polizeisprecherin auf Nachfrage.

Weil der Unruhestifter den Anschein gemacht habe, die Mahnwache weiterhin zu stören, erhielt er von der Polizei einen Platzverweis.