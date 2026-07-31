Rechter Störer bei sächsischem CSD-Gedenken
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Zwickau - Ein Anhänger der rechtsextremen "Freien Sachsen" sorgte bei einer Gedenkveranstaltung auf dem Zwickauer Hauptmarkt für einen Polizeieinsatz.
Während etwa 100 Teilnehmer bei einer Mahnwache der Opfer des Anschlags auf den Christopher Street Day in Berlin gedachten, tauchte der 74-Jährige mit einem provokanten Plakat auf.
"Eine Versammlungs-Teilnehmerin hat das Plakat daraufhin zerrissen", schildert eine Polizeisprecherin auf Nachfrage.
Weil der Unruhestifter den Anschein gemacht habe, die Mahnwache weiterhin zu stören, erhielt er von der Polizei einen Platzverweis.
Doch damit war die Sache für ihn noch nicht erledigt: Der 74-Jährige zeigte die 50-Jährige anschließend wegen Sachbeschädigung an.
Titelfoto: Ralph Köhler/propicture