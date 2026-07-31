Verlaufen ausdrücklich erwünscht: Beliebtes: "Maislabyrinth" eröffnet an neuem Standort

Limbach-Oberfrohna - Nach einjähriger Pause gibt es 2026 eine Neuauflage des Maislabyrinths vom Wirtschaftshof Sachsenland. Befand sich der Standort in den vergangenen Jahren in Chemnitz -Wittgensdorf, so kann man dieses Mal in einem Feld im Limbach-Oberfrohnaer Ortsteil Rußdorf auf Schnitzeljagd gehen.

Stefan Wunderlich (31) freut sich auf das Maislabyrinth. © Ralph Kunz

Warum findet das Maislabyrinth in diesem Jahr an einem anderen Ort statt? "Weil die Maisfläche hier gut gepasst hat", erklärt Veranstalter Stefan Wunderlich (31).

Ein weiterer Grund ist, dass der beliebte Aussichtspunkt "Heimatblick" in Rußdorf eine gute Anbindung hat und gute Parkmöglichkeiten bietet.

Das Motiv ist in diesem Jahr ebenfalls ein neues: Stand die Schnitzeljagd mit dem damit verbundenen Quiz in den vergangenen Jahren im Zeichen der Feuerwehr und der Niners, so ist das jetzige Muster dem Milchhof Albert gewidmet - der Molkerei vom Wirtschaftshof. "Wir wollen die Kuhmilch in den Fokus stellen und darüber informieren und Wissen weitergeben."

Passenderweise wird es bei der diesjährigen Schnitzeljagd um die Milchproduktion gehen. Für das Muster auf dem 40 Hektar großen Feld wurde die Aussaat an den passenden Stellen ausgelassen.