Sächsische Stadt erlässt Alkoholverbot: Bis zu 5000 Euro Strafe drohen

Zwickau - Am Zwickauer Marienplatz ist die Geduld der Stadt zu Ende. Ab Samstag hat Ordnungsbürgermeister Sebastian Lasch (48, SPD) am neuen innerstädtischen Brennpunkt ein Alkoholverbot verhängt.

Ab Samstag gilt auf dem Marienplatz und in angrenzenden Bereichen Alkoholverbot. © Uwe Meinhold

"Trotz unserer Kontrollen in den letzten Monaten müssen wir leider feststellen, dass manche Menschen den Marienplatz wiederholt zu einem Problembereich machen."

Schon seit März war das Ordnungsamt dort verstärkt unterwegs, jetzt zieht die Stadt die Reißleine.

Lasch: "Wir gehen daher mit dem Alkoholverbot den nächsten Schritt - im Interesse der Bürger, der Besucher unserer Stadt und der ansässigen Händler und Gastronomen."

Das Alkoholverbot gilt nicht nur auf dem Platz selbst, sondern auch in der angrenzenden Marienstraße, im Mariengäßchen und am Domhof.