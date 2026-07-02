Sächsische Stadt erlässt Alkoholverbot: Bis zu 5000 Euro Strafe drohen
Zwickau - Am Zwickauer Marienplatz ist die Geduld der Stadt zu Ende. Ab Samstag hat Ordnungsbürgermeister Sebastian Lasch (48, SPD) am neuen innerstädtischen Brennpunkt ein Alkoholverbot verhängt.
"Trotz unserer Kontrollen in den letzten Monaten müssen wir leider feststellen, dass manche Menschen den Marienplatz wiederholt zu einem Problembereich machen."
Schon seit März war das Ordnungsamt dort verstärkt unterwegs, jetzt zieht die Stadt die Reißleine.
Lasch: "Wir gehen daher mit dem Alkoholverbot den nächsten Schritt - im Interesse der Bürger, der Besucher unserer Stadt und der ansässigen Händler und Gastronomen."
Das Alkoholverbot gilt nicht nur auf dem Platz selbst, sondern auch in der angrenzenden Marienstraße, im Mariengäßchen und am Domhof.
Das Verbot gilt erst einmal bis 3. August
Getrunken werden darf dort montags bis samstags zwischen 15 und 23 Uhr nicht mehr. Wer sich nicht daran hält, dem drohen bis zu 5000 Euro Strafe. Nur die umliegenden Freisitze bleiben verschont.
Der umgekrempelte Marienplatz vor dem sanierten Kaufhaus Schocken sollte nach dem Umbau ein Aushängeschild sein, stattdessen wurde er für viele zum Ärgerplatz.
Händler berichten von Müll, Erbrochenem, Urinflecken und aggressiven Gruppen. Schon seit Anfang März hatte das Rathaus dort schärfer kontrolliert.
Das Verbot gilt erst einmal bis 3. August, außerdem wird der Marienplatz jetzt auch sonntags gereinigt.
Titelfoto: Bildmontage: Uwe Meinhold, picture alliance / dpa