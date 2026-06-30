Chemieunfall in Zwickau: Drei Personen im Krankenhaus

Zwickau - Am Montag kam es in Zwickau zu einem Großalarm. Grund war ein Säureaustritt in einem Pharmabetrieb.

Über 60 Einsatzkräfte waren am Montagnachmittag vor Ort. © Mike Müller

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, wurde der Vorfall gegen 13.20 Uhr gemeldet.

Offenbar kam es in dem Pharmabetrieb in der Galileistraße im Ortsteil Marienthal zu einem Gefahrstoffaustritt.

Über 60 Feuerwehrkräfte rückten an, nachdem die Leitstelle zunächst einen möglichen Massenanfall von Verletzten gemeldet hatte.

Letztendlich wurden drei Personen verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.