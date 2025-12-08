SEK-Einsatz in Zwickau: Suff-Mann verschanzt sich in Wohnung und droht mit Waffen
Zwickau - Große Aufregung in Zwickau! Mitten in der Nacht auf Montag sorgte ein Mann (56) für Aufsehen - er war sturzbetrunken, verschanzte sich in einer Wohnung und drohte mit Waffen. Das Sondereinsatzkommando (SEK) musste anrücken.
Wie eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24 berichtet, wurde gegen 0.30 Uhr eine Ruhestörung in einem Mehrfamilienhaus in der Breithauptstraße gemeldet.
Schnell wurde klar, wer der Verursacher war: ein 56-jähriger Deutscher. "Der Mann war stark alkoholisiert und befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand", heißt es von der Polizei.
Der Mann verhielt sich offenbar äußerst aggressiv - drohte mit Waffengewalt und verschanzte sich in einer Wohnung. Einige Hausbewohner mussten daher evakuiert werden.
Am Montagmorgen rückte dann das SEK an. Die Tür wurde aufgebrochen, der 56-Jährige kam zunächst in polizeiliches Gewahrsam. Der Einsatz konnte damit erfolgreich beendet werden.
