Stadtrat lehnt digitale Anzeigen an Haltestellen ab: "Wichtige Chance verpasst"

Limbach-Oberfrohna - Eigentlich sollten an sechs Bushaltestellen in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau ) digitale Haltestellentafeln für mehr Barrierefreiheit vor allem für Sehbeeinträchtigte entstehen. Doch der Stadtrat lehnte den Antrag im November mit elf zu elf Stimmen ab.

Über Verbindungen müssen sich Fahrgäste weiterhin per Fahrplanaushang informieren. © Sven Gleisberg

Uwe Müller (61, AfD) begründet: "Behinderte Menschen sind früher auch mit dem Bus gefahren." Enrico Fitzner (52, CDU) stimmt mit Müller überein: "Da entstehen noch laufende Kosten und Vandalismus haben wir auch."

Unter Limbachern wird das Thema noch heiß diskutiert. Sabine Rauer (69), die den Bus nutzt, findet die Entscheidung des Stadtrats schade, hat aber Verständnis: "Es wäre schön gewesen, aber es ist nicht die vordringlichste Aufgabe."

Ganz anders denkt eine Limbacherin (74), die ihren Namen nicht nennen möchte: "Ich hab mich schon sehr geärgert. Es ist wichtig zu wissen, wann der Bus kommt, ob er Verspätung hat oder sogar ganz ausfällt."

Sie nutzt den ÖPNV jede Woche, auch um ihre Kinder zu besuchen. Die ganze Sache liegt ihr sehr am Herzen: "Ich hab auch dran gedacht, Unterschriften zu sammeln."