Stadtrat lehnt digitale Anzeigen an Haltestellen ab: "Wichtige Chance verpasst"
Limbach-Oberfrohna - Eigentlich sollten an sechs Bushaltestellen in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau) digitale Haltestellentafeln für mehr Barrierefreiheit vor allem für Sehbeeinträchtigte entstehen. Doch der Stadtrat lehnte den Antrag im November mit elf zu elf Stimmen ab.
Uwe Müller (61, AfD) begründet: "Behinderte Menschen sind früher auch mit dem Bus gefahren." Enrico Fitzner (52, CDU) stimmt mit Müller überein: "Da entstehen noch laufende Kosten und Vandalismus haben wir auch."
Unter Limbachern wird das Thema noch heiß diskutiert. Sabine Rauer (69), die den Bus nutzt, findet die Entscheidung des Stadtrats schade, hat aber Verständnis: "Es wäre schön gewesen, aber es ist nicht die vordringlichste Aufgabe."
Ganz anders denkt eine Limbacherin (74), die ihren Namen nicht nennen möchte: "Ich hab mich schon sehr geärgert. Es ist wichtig zu wissen, wann der Bus kommt, ob er Verspätung hat oder sogar ganz ausfällt."
Sie nutzt den ÖPNV jede Woche, auch um ihre Kinder zu besuchen. Die ganze Sache liegt ihr sehr am Herzen: "Ich hab auch dran gedacht, Unterschriften zu sammeln."
Finanzierung schien dank Fördermittel vorteilhaft
Stadträtin Kati Vogel (53, Freie Wähler) ist ebenso verärgert: "Wer selbst nicht mit dem Bus fährt, kann das in der Realität nicht beurteilen."
Auch der Fahrgastverband ProBahn sieht die Entscheidung des Stadtrats kritisch. "Das ist ein Rückschritt für die Barrierefreiheit und die Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs vor Ort. Die digitalen Anzeigen hätten vor allem Sehbeeinträchtigten, Senioren, Schülern und Gelegenheitsfahrgästen den Zugang zum ÖPNV spürbar erleichtert", erklärt Markus Haubold (39, Vorsitzender des Fahrgastverbands ProBahn Mitteldeutschland).
Dabei sah die Finanzierung vorteilhaft aus. Im Beschlussvorschlag waren 356.310 Euro festgesetzt. Laut Vogel hätte die Stadt rund 70.000 Euro übernehmen müssen. Der Rest wäre durch Fördermittel gedeckt gewesen.
Nun fordert ProBahn den Stadtrat auf, den Beschluss neu zu bewerten. "Limbach-Oberfrohna hat eine wichtige Chance verpasst - hoffentlich nicht dauerhaft."
Titelfoto: Sven Gleisberg (2)