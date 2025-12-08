Feuerwehreinsatz in Zwickau: Brand in ehemaligem Krankenhaus

Zwickau - Rauch und Flammen drangen am Sonntagnachmittag aus einem ehemaligen Krankenhaus in der Zwickauer Innenstadt . Die Feuerwehr rückte an, hatte den Brand glücklicherweise schnell unter Kontrolle. Unterdessen ermittelt die Polizei zur Brandursache. Hat hier jemand gezündelt?

Flammen und Rauch stiegen aus dem leer stehenden Gebäude an der Stiftstraße/Werdauer Straße in Zwickau. © Mike Müller

Gegen 15.50 Uhr alarmierten Zeugen die Feuerwehr - sie hatten beobachtet, wie Rauch aus dem leer stehenden Gebäude an der Stiftstraße/Werdauer Straße stieg. Schnell rückten die Einsatzkräfte an. Schläuche wurden verlegt - anschließend begann die Löschaktion.

"Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass das Gebäude einsturzgefährdet ist, wurde die Werdauer Straße, von der Crimmitschauer Straße bis zur Lutherstraße für den Einsatz komplett gesperrt", so eine Polizeisprecherin.

Glücklicherweise hatten die Feuerwehrleute den Brand schnell unter Kontrolle. Laut Polizei handelte es sich um ein kleineres Feuer, das die Gebäudesubstanz nicht beschädigte. "Der entstandene Sachschaden konnte bisher noch nicht beziffert werden, ist jedoch gering", heißt es von der Polizei weiter.

Am Abend konnte der Einsatz beendet werden. Die Straßensperrung wurde aufgehoben. Unklar ist allerdings noch, wie es zum Brand kommen konnte. "Kriminaltechniker haben entsprechende Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen", so die Polizei abschließend.