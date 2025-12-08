Feuerwehreinsatz in Zwickau: Brand in ehemaligem Krankenhaus
Zwickau - Rauch und Flammen drangen am Sonntagnachmittag aus einem ehemaligen Krankenhaus in der Zwickauer Innenstadt. Die Feuerwehr rückte an, hatte den Brand glücklicherweise schnell unter Kontrolle. Unterdessen ermittelt die Polizei zur Brandursache. Hat hier jemand gezündelt?
Gegen 15.50 Uhr alarmierten Zeugen die Feuerwehr - sie hatten beobachtet, wie Rauch aus dem leer stehenden Gebäude an der Stiftstraße/Werdauer Straße stieg. Schnell rückten die Einsatzkräfte an. Schläuche wurden verlegt - anschließend begann die Löschaktion.
"Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass das Gebäude einsturzgefährdet ist, wurde die Werdauer Straße, von der Crimmitschauer Straße bis zur Lutherstraße für den Einsatz komplett gesperrt", so eine Polizeisprecherin.
Glücklicherweise hatten die Feuerwehrleute den Brand schnell unter Kontrolle. Laut Polizei handelte es sich um ein kleineres Feuer, das die Gebäudesubstanz nicht beschädigte. "Der entstandene Sachschaden konnte bisher noch nicht beziffert werden, ist jedoch gering", heißt es von der Polizei weiter.
Am Abend konnte der Einsatz beendet werden. Die Straßensperrung wurde aufgehoben. Unklar ist allerdings noch, wie es zum Brand kommen konnte. "Kriminaltechniker haben entsprechende Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen", so die Polizei abschließend.
Krankenhaus-Gebäudekomplex gammelt seit mehr als 25 Jahren vor sich hin
Das leer stehende Haus ist Teil des früheren Krankenstift-Komplexes in Zwickau - bestehend aus drei Grundstücken. Es handelt sich dabei um ein verlassenes Krankenhaus. Dieses wurde 1845 errichtet, ein Erweiterungsbau folgte 1891. Damit ist es das älteste Krankenhaus der Stadt Zwickau - und eines der ältesten Sachsens.
Bis in die 1920er-Jahre wurde das Gebäude als Klinik genutzt. Danach zogen Büros ein, seit Ende der 90er stehen die Mauern leer.
Zwar gab es seitens der Stadt Überlegungen, Wohnungen, Geschäfte oder Büros in den Gebäudekomplex einziehen zu lassen - passiert ist bisher nichts. Mittlerweile steht der Bau unter Denkmalschutz.
Titelfoto: Mike Müller