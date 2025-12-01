Rentner fühlt sich nach Raubüberfall in Zwickau nicht mehr sicher: "Es kann jeden treffen"
Zwickau - Unfassbarer Überfall auf einen Rentner (67) in Zwickau! Der Senior wurde vor seinem Auto von zwei jungen Männern ausgeraubt. Seine Frau konnte nur zusehen. In der MDR-Sendung "Kripo live" berichtet der 67-Jährige von schrecklichen Sekunden.
Auch noch etwa drei Wochen nach dem Überfall plagen den Rentner Ängste. Das Pärchen fühlt sich nicht mehr sicher. "Es kann jeden treffen, hier in Zwickau überfallen zu werden", sagt der 67-Jährige.
Die Beamten könnten nicht überall sein, zudem passiere in der Stadt aktuell zu viel, führt er aus.
Laut Polizei geschah der Überfall am 8. November gegen 19.30 Uhr. Der Rentner und seine Partnerin waren gemeinsam in einer Sparkasse an der Marienthaler Straße. "In dieser Zeit wurden wir von einem Täter beobachtet. Er guckte von draußen in die Tür", berichtet der Senior.
Zunächst machte sich das Rentner-Pärchen darüber keine Gedanken. Beide liefen anschließend zu ihrem Auto zurück. Der Wagen stand auf einem Parkplatz hinter der Sparkasse - ein schlecht einsehbarer und dunkler Ort.
Als die beiden Rentner am Auto waren, ging alles ganz schnell. "Dann kamen die zwei Täter auf mich zugerannt", berichtet der 67-Jährige. Die Männer packten den Senior, pressten ihn an sein Auto und durchsuchten seine Taschen.
Die Täter schnappten sich eine Geldbörse im Wert von 200 Euro. Anschließend rannte das Raub-Duo in Richtung Bülaustraße, stieg in ein Auto und fuhr davon.
Schockierende Entdeckung nach der Tat: Hatten die Gangster ein Messer dabei?
Kurz nach der Tat machten die Rentner eine verstörende Entdeckung. An dem Ort, an dem das Fluchtfahrzeug der Täter stand, wurde ein Küchenmesser gefunden.
"Das Messer wurde sichergestellt und wird spurentechnisch untersucht", sagt Polizeisprechern Christina Friedrich gegenüber dem MDR. Unklar ist allerdings noch, ob das Messer den Tätern gehört.
Immerhin: Die Brieftasche des Rentners wurde gefunden. Allerdings etwa 20 Kilometer entfernt - in Crimmitschau. Das Geld war verschwunden, seine Dokumente waren noch darin.
So wurde das Raub-Duo beschrieben
- etwa 25 bis 30 Jahre alt
- 1,70 Meter groß und schlank
- dunkel gekleidet
- südländischer Phänotyp
"Einer der beiden war dunkel gekleidet, der andere trug einen weißen Kapuzenpullover", ergänzt die Polizei.
Die Beamten suchen weiterhin Zeugen: Wer am 8. November abends die Männer an der Sparkasse beobachtet? Hinweise nimmt das Polizeirevier in Zwickau unter der Nummer 0375/428102 entgegen.
Den MDR-Beitrag über den Überfall könnt Ihr Euch in der ARD-Mediathek anschauen.
Titelfoto: Bildmontage: 123rf/heiko119, Sven Gleisberg, 123rf/ms10