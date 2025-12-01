Rentner fühlt sich nach Raubüberfall in Zwickau nicht mehr sicher: "Es kann jeden treffen"

Zwickau - Unfassbarer Überfall auf einen Rentner (67) in Zwickau ! Der Senior wurde vor seinem Auto von zwei jungen Männern ausgeraubt. Seine Frau konnte nur zusehen. In der MDR-Sendung "Kripo live" berichtet der 67-Jährige von schrecklichen Sekunden.

In Zwickau wurde ein Rentner von zwei jungen Männern überfallen. © Sven Gleisberg

Auch noch etwa drei Wochen nach dem Überfall plagen den Rentner Ängste. Das Pärchen fühlt sich nicht mehr sicher. "Es kann jeden treffen, hier in Zwickau überfallen zu werden", sagt der 67-Jährige.

Die Beamten könnten nicht überall sein, zudem passiere in der Stadt aktuell zu viel, führt er aus.

Laut Polizei geschah der Überfall am 8. November gegen 19.30 Uhr. Der Rentner und seine Partnerin waren gemeinsam in einer Sparkasse an der Marienthaler Straße. "In dieser Zeit wurden wir von einem Täter beobachtet. Er guckte von draußen in die Tür", berichtet der Senior.

Zunächst machte sich das Rentner-Pärchen darüber keine Gedanken. Beide liefen anschließend zu ihrem Auto zurück. Der Wagen stand auf einem Parkplatz hinter der Sparkasse - ein schlecht einsehbarer und dunkler Ort.

Als die beiden Rentner am Auto waren, ging alles ganz schnell. "Dann kamen die zwei Täter auf mich zugerannt", berichtet der 67-Jährige. Die Männer packten den Senior, pressten ihn an sein Auto und durchsuchten seine Taschen.

Die Täter schnappten sich eine Geldbörse im Wert von 200 Euro. Anschließend rannte das Raub-Duo in Richtung Bülaustraße, stieg in ein Auto und fuhr davon.