Straßensperrung nach Gasalarm in Limbach-Oberfrohna

Limbach-Oberfrohna - Gasalarm in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau )!

Die Dorotheenstraße musste voll gesperrt werden. © Andreas Kretschel

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, wurde der Vorfall gegen 9.15 Uhr gemeldet.

Ein Bauarbeiter erwischte bei Schachtarbeiten in der Dorotheenstraße eine Gasleitung.

"Die Leitung wurde unmittelbar drucklos geschaltet, womit laut Feuerwehrangaben eine Explosionsgefahr ausgeschlossen werden konnte", schilderte Polizeisprecherin Christina Friedrich die Situation.

Die Bauarbeiten waren angemeldet, und es läge kein strafrechtliches Handeln vor.