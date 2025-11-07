806
Straßensperrung nach Gasalarm in Limbach-Oberfrohna
Limbach-Oberfrohna - Gasalarm in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau)!
Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, wurde der Vorfall gegen 9.15 Uhr gemeldet.
Ein Bauarbeiter erwischte bei Schachtarbeiten in der Dorotheenstraße eine Gasleitung.
"Die Leitung wurde unmittelbar drucklos geschaltet, womit laut Feuerwehrangaben eine Explosionsgefahr ausgeschlossen werden konnte", schilderte Polizeisprecherin Christina Friedrich die Situation.
Die Bauarbeiten waren angemeldet, und es läge kein strafrechtliches Handeln vor.
Verletzt wurde aktuellen Erkenntnissen zufolge niemand.
Die Dorotheenstraße (S248) ist derzeit noch zwischen Teichstraße und Frohnbachstraße in beide Richtungen gesperrt.
