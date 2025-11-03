Neue Ergebnisse zeigen: So wahrscheinlich ist ein Atom-Endlager im Landkreis Zwickau

Zwickau - Niemand will ihn haben - doch irgendwo muss er hin: der deutsche Atommüll. Aus diesem Grund soll bis spätestens 2050 ein geeignetes Endlager gefunden werden. Dort soll der hoch radioaktive Müll unter Tonnen von Gestein verschwinden. Auch der Landkreis Zwickau liegt im Visier. Allerdings zeigen neue Ergebnisse, dass die jeweiligen Gebiete eher ungeeignet sind.

Hoch radioaktive Behälter warten auf ein Endlager. Bis 2050 werden diese Fässer in einer Region in Deutschland für immer verbuddelt. © Guido Kirchner/dpa

Aktuell befindet sich die Suche nach einem Endlager in der ersten von drei Phasen. Dabei werden Regionen eingegrenzt, die geografisch für ein Atommüll-Lager infrage kommen könnten.

Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) gab dazu 2020 in einem Zwischenbericht 90 Teilgebiete bekannt, die rund 54 Prozent der Fläche Deutschlands umfassen. Mit dabei: einige Gebiete im Landkreis Zwickau.

Jetzt zeigen erste vorläufige Sicherheitsuntersuchungen: Die Regionen im Bereich Kirchberg sowie Callenberg/Limbach-Oberfrohna sind zwar noch weiter im Rennen, wurden aber als eher ungeeignet eingestuft.

"Damit spricht vieles dafür, dass die im Landkreis Zwickau betrachteten Gebiete nicht mehr in die engere Auswahl für ein Endlager kommen. Ein abschließendes Ergebnis steht allerdings noch aus - alle Bewertungen bleiben vorläufig, bis die BGE Ende 2027 ihren offiziellen Vorschlag für sogenannte Standortregionen vorlegt", teilt der Landkreis mit.