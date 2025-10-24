Theater Zwickau bleibt, doch die Angst um die Zukunft spielt mit

Das Theater Plauen-Zwickau ist gerettet – doch hinter den Kulissen herrscht Ernüchterung. Intendant Löschner spricht von einem "bitteren Erfolg".

Von Raik Bartnik

Zwickau - Der Zwickauer Stadtrat hat den Erhalt des Theaters Plauen/Zwickau zelebriert. Die Räte hatten sich am Donnerstag fast einstimmig hinter die Einrichtung gestellt - doch hinter den Kulissen herrscht Ernüchterung.

Den Theaterleuten im Zwickauer Gewandhaus steht ein harter Weg bevor. © Kristin Schmidt Generalintendant Dirk Löschner (59) spricht offen über sein Wechselbad der Gefühle: "Wenn man sieht, wie weitreichend die Entscheidungen sind und wie sich einzelne Redner positionieren – das lässt einen nicht kalt." Die Stadt Zwickau sei über Jahrzehnte ein stabilisierender Faktor gewesen. "Dass sie sich das jetzt nicht mehr leisten kann, ist besonders bitter." Finanzbürgermeister Sebastian Lasch (48, SPD) hatte im Rat noch mal eindeutig klargestellt: "Die Finanzierung ist nicht gesichert."

Nomen est omen? "Der kleine Horrorladen" war eines der Erfolgsstücke aus dem letzten Jahr. © André Leischner

Dirk Löschner (59) ist Generalintendant und Schauspieldirektor. © Kristin Schmidt

Für Sandra Kaiser ist das Glas "halbvoll"