Uhr oder Gemächt? Stadt in Sachsen sorgt mit Nascherei für Lacher

Werdau - Mit einem süßen Souvenir zum Vernaschen löst die Stadt Werdau (Landkreis Zwickau ) bundesweit Schmunzeln aus.

Die historische Annoncenuhr ist das Wahrzeichen der Stadt Werdau. © picture alliance/dpa | Mike Müller

Die rosafarbene Schaumzucker-Leckerei soll die historische Annoncenuhr, das Wahrzeichen der Stadt, zeigen. Doch Farbe und Form bringen die Betrachter auf ganz andere, eher sexuelle Gedanken. Denn die Süßigkeit erinnert an einen Penis.

Das hat bereits das Satiremagazin "Extra 3" auf den Plan gerufen: "Realer Irrsinn: Stadtmarketing geht in die Hose", heißt es dort.

Doch Oberbürgermeister Sören Kristensen ist guter Dinge und freut sich über die große Resonanz. Das Ganze sei seine Idee gewesen und er habe die erste Charge selbst bezahlt, sagt er. Die Annoncenuhr sei das Wahrzeichen der Stadt und ziere Bildbände, aber auch Schlüsselanhänger. "Sie ist hier schon immer in aller Munde."

Daher sei der Gedanke gekommen, das Wahrzeichen auch zum Naschen anzubieten.