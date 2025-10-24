 2.361

Uhr oder Gemächt? Stadt in Sachsen sorgt mit Nascherei für Lacher

Uhr oder doch was ganz anderes? Ein neues Stadt-Souvenir aus Werdau sorgt wegen seiner Form bundesweit für Lachanfälle.

Von Andreas Hummel

Werdau - Mit einem süßen Souvenir zum Vernaschen löst die Stadt Werdau (Landkreis Zwickau) bundesweit Schmunzeln aus.

Die historische Annoncenuhr ist das Wahrzeichen der Stadt Werdau.
Die historische Annoncenuhr ist das Wahrzeichen der Stadt Werdau.  © picture alliance/dpa | Mike Müller

Die rosafarbene Schaumzucker-Leckerei soll die historische Annoncenuhr, das Wahrzeichen der Stadt, zeigen. Doch Farbe und Form bringen die Betrachter auf ganz andere, eher sexuelle Gedanken. Denn die Süßigkeit erinnert an einen Penis.

Das hat bereits das Satiremagazin "Extra 3" auf den Plan gerufen: "Realer Irrsinn: Stadtmarketing geht in die Hose", heißt es dort.

Doch Oberbürgermeister Sören Kristensen ist guter Dinge und freut sich über die große Resonanz. Das Ganze sei seine Idee gewesen und er habe die erste Charge selbst bezahlt, sagt er. Die Annoncenuhr sei das Wahrzeichen der Stadt und ziere Bildbände, aber auch Schlüsselanhänger. "Sie ist hier schon immer in aller Munde."

Daher sei der Gedanke gekommen, das Wahrzeichen auch zum Naschen anzubieten.

"Wir werden überrollt von Bestellungen"

Das Wahrzeichen aus Schaumzucker ist aktuell in aller Munde.
Das Wahrzeichen aus Schaumzucker ist aktuell in aller Munde.  © picture alliance/dpa | Mike Müller

Zunächst wurden laut Kristensen 1000 Stück als Werbegeschenke in einer Manufaktur hergestellt - Geschmacksrichtung: Himbeere. Doch als die Tütchen im Rathaus eintrafen, hätten seine Mitarbeiterinnen angefangen zu lachen und hatten "ganz andere Interpretationen" zur Form der Leckerei, erzählt der Stadtchef.

Inzwischen erreicht die Süßigkeit viel Resonanz auch weit außerhalb der Stadt. Deswegen wurde nachgeordert, nun auch in weißer Farbe. "Wir werden überrollt von Bestellungen."

Mit den vielen Reaktionen habe er nicht gerechnet, sagt der Oberbürgermeister. Viele Menschen hätten erst dadurch überhaupt von Werdau gehört.

"Manche Kommentare in den sozialen Netzwerken heißen: Werdau kannte ich noch gar nicht, jetzt muss ich dahin. Da muss man dann sagen: nicht beabsichtigt, aber Ziel erreicht."

