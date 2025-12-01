VW-Fahrerin kracht im Suff gegen geparktes Auto: Polizei kassiert Führerschein ein

Limbach-Oberfrohna - Suff-Crash am Sonntagabend in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau )!

Am Sonntagabend krachte es auf der Hohensteiner Straße in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau). Eine VW-Fahrerin fuhr im Suff einem Hyundai ins Heck. © Andreas Kretschel

Gegen 21.35 Uhr krachte es auf der Hohensteiner Straße gewaltig. Eine VW-Fahrerin (43) stieß mit voller Wucht gegen einen geparkten Hyundai.



Schnell rückten Rettungskräfte an. Die VW-Fahrerin war glücklicherweise unverletzt. Jedoch stellte sich heraus, dass sie 1,22 Promille intus hatte.

Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Zudem muss sie sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.