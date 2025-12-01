2.997
VW-Fahrerin kracht im Suff gegen geparktes Auto: Polizei kassiert Führerschein ein
Limbach-Oberfrohna - Suff-Crash am Sonntagabend in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau)!
Gegen 21.35 Uhr krachte es auf der Hohensteiner Straße gewaltig. Eine VW-Fahrerin (43) stieß mit voller Wucht gegen einen geparkten Hyundai.
Schnell rückten Rettungskräfte an. Die VW-Fahrerin war glücklicherweise unverletzt. Jedoch stellte sich heraus, dass sie 1,22 Promille intus hatte.
Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Zudem muss sie sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.
Insgesamt entstand ein Sachschaden von 25.000 Euro. Die Hohensteiner Straße musste kurzzeitig gesperrt werden.
Erstmeldung: 1. Dezember, 6.45 Uhr, zuletzt aktualisiert: 10 Uhr
Titelfoto: Andreas Kretschel