VW-Fahrerin kracht im Suff gegen geparktes Auto: Polizei kassiert Führerschein ein

Am Sonntagabend krachte es in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau): Eine VW-Fahrerin knallte im Suff mit einem Hyundai zusammen.

Von Julian Winkler

Limbach-Oberfrohna - Suff-Crash am Sonntagabend in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau)!

Am Sonntagabend krachte es auf der Hohensteiner Straße in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau). Eine VW-Fahrerin fuhr im Suff einem Hyundai ins Heck.  © Andreas Kretschel

Gegen 21.35 Uhr krachte es auf der Hohensteiner Straße gewaltig. Eine VW-Fahrerin (43) stieß mit voller Wucht gegen einen geparkten Hyundai.

Schnell rückten Rettungskräfte an. Die VW-Fahrerin war glücklicherweise unverletzt. Jedoch stellte sich heraus, dass sie 1,22 Promille intus hatte.

Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Zudem muss sie sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von 25.000 Euro. Die Hohensteiner Straße musste kurzzeitig gesperrt werden.

Erstmeldung: 1. Dezember, 6.45 Uhr, zuletzt aktualisiert: 10 Uhr

Titelfoto: Andreas Kretschel

