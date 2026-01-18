Zwickau zittert um Jobs: Kommt die Rettung aus Taiwan?

Zwickau - Die Region Zwickau steht unter Druck. Der VW-Standort wankt , viele Mitarbeiter und Zulieferer fürchten um ihre Jobs. Jetzt soll gegengesteuert werden: Hochrangige Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft wollen in Ostasien nach Lösungen suchen.

Das VW-Werk in Zwickau steht vor großen Herausforderungen - der E-Auto-Markt in Deutschland wird zunehmend von chinesischen Autofirmen dominiert. Die große Frage: Wie geht es für den Zwickauer Autostandort weiter? © picture alliance/dpa

Taiwan gilt als einer der wichtigsten Hightech-Standorte der Welt. Vor allem bei Mikrochips und moderner Elektronik ist die Insel absoluter Spitzenreiter. Ohne die Technik aus Taiwan stehen in Europa die Produktionsketten still.

Genau deshalb reist eine Delegation aus Politikern, Wissenschaftlern und Wirtschaftsvertretern nach Ostasien. Das Ziel: Kontakte für die Region Zwickau knüpfen und von Taiwan lernen.

Der gebürtige Zwickauer und Bundestagsabgeordnete Carsten Körber (46, CDU) leitet die Delegation. Unter anderem begleiten ihn Zwickau-Landrat Carsten Michaelis (CDU), Jens Hertwig von der IHK-Regionalkammer Zwickau und Andreas Fohrmann, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Zwickau.

Die Delegation wird sich unter anderem mit lokalen Unternehmen, Forschungseinrichtungen und politischen Vertretern austauschen. Dabei sollen auch wirtschaftliche Ideen für die Region Zwickau gesammelt werden. Zudem stehen Hochschulkooperationen im Fokus.