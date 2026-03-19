Zwischen Weinreben und Krisentälern: Wie aus dem Elbland eine Tourismus-Perle wurde

Dresden - Kaum Hotels, kaum Gäste, kaum Infrastruktur: So fing alles an. 35 Jahre später ist das Elbland (von Pirna bis Riesa) eine Tourismus-Perle mit Millionen Übernachtungen und Millionenumsätzen. Doch hinter der Erfolgsgeschichte stecken auch Krisen, Sorgen und der Kampf um die Zukunft.

Olaf Raschke (63), Sindy Vogel (43, M.) und Corinne Miseer (49) feiern 35 Jahre Tourismusverband Elbland Dresden. © Petra Hornig

Mehr als 426 Millionen Euro Umsatz, Tausende Jobs und Millionen Gäste zeigen heute die Bedeutung der Branche.

"Gerade Tagesausflügler sichern einen großen Teil der Einnahmen - für Gastronomie, Kultur und Freizeitangebote", sagt Sindy Vogel (43), Geschäftsführerin des Tourismusverband Elbland.

Ein wichtiger Motor: Projekte wie der Elberadweg, die Sächsische Weinstraße und der Weinwanderweg.

Doch die Entwicklung hat auch Schattenseiten. Hochwasser, Corona und ein spürbarer Rückgang an Betrieben bremsen die Branche. "Wir haben uns noch nicht gänzlich aus diesem Tal erholt", so Vogel.