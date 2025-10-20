43-Jähriger mit Messer erstochen: Verdächtiger flieht auf Dach

Flensburg - Ein 43-jähriger Ukrainer wurde am Freitagabend durch Messerstiche getötet. Die Flensburger Polizei nahm daraufhin einen 30-jährigen ukrainischen Tatverdächtigen vorläufig fest.

Die Flensburger Polizei nahm noch am Freitagabend einen 30-jährigen ukrainischen Tatverdächtigen fest. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Nachdem über den Notruf eine Person gemeldet wurde, die mit einem Messer bewaffnet gewesen sein soll, hatten Flensburger Polizisten ein Mehrfamilienhaus in der Innenstadt durchsucht.

Laut Angaben der Polizei und der Staatsanwaltschaft Flensburg fanden die Polizisten einen leblosen 43-Jährigen, welcher durch Messerstiche verletzt wurde.

Der Tatverdächtige flüchtete zunächst, teilte die Polizei mit. Die Polizisten konnten den Mann schließlich auf dem Dach eines Nebengebäudes vorläufig festnehmen.