Drei Unfälle innerhalb von 40 Minuten: Frau in Lebensgefahr, Kind angefahren

Elmshorn - Schwere Unfälle im Norden! Am Montagnachmittag rückte die Polizei in Elmshorn gleich dreimal aus - und das innerhalb von nur wenigen Minuten.

Bei einem Crash zwischen zwei Autos wurde eine 55-Jährige lebensgefährlich am Kopf verletzt. © Florian Sprenger

Gegen 15.30 Uhr fuhr eine 47-Jährige in der Friedensallee in den Verkehr ein, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage von TAG24.

Dabei übersah die Frau das Auto, das von links kam und kollidierte mit dessen Beifahrerseite.

Durch den Aufprall wurde die 55- jährige Fahrzeugführerin des geschädigten Fahrzeugs lebensgefährlich am Kopf verletzt. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Aufgrund des Unfalls war der Straßenbereich während des Hubschraubereinsatzes zwischen 16.20 Uhr und 17.05 Uhr gesperrt, so der Sprecher weiter. Doch das war noch nicht alles.