Drei Unfälle innerhalb von 40 Minuten: Frau in Lebensgefahr, Kind angefahren
Elmshorn - Schwere Unfälle im Norden! Am Montagnachmittag rückte die Polizei in Elmshorn gleich dreimal aus - und das innerhalb von nur wenigen Minuten.
Gegen 15.30 Uhr fuhr eine 47-Jährige in der Friedensallee in den Verkehr ein, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage von TAG24.
Dabei übersah die Frau das Auto, das von links kam und kollidierte mit dessen Beifahrerseite.
Durch den Aufprall wurde die 55- jährige Fahrzeugführerin des geschädigten Fahrzeugs lebensgefährlich am Kopf verletzt. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.
Aufgrund des Unfalls war der Straßenbereich während des Hubschraubereinsatzes zwischen 16.20 Uhr und 17.05 Uhr gesperrt, so der Sprecher weiter. Doch das war noch nicht alles.
Unfälle in Elmshorn: Auch ein Kind war beteiligt
Fast zur selben Zeit ereigneten sich zwei weitere Unfälle in Elmshorn. In der Kaltenweide wurde ein Kind von einem Auto erfasst und leicht verletzt.
Bei einem dritten Unfall krachten gegen 16.15 Uhr in der Daimlerstraße ein Auto und ein Motorrad zusammen. Auch in diesem Fall war nur von leichten Verletzungen die Rede.
"Das war alles in einer Zeitspanne von rund 40 Minuten", so der Sprecher abschließend zu den drei Unfällen in Elmshorn.
Titelfoto: Florian Sprenger