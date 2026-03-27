An der Seite von Alexander Klaws: Neue Gesichter für Karl-May-Spiele stehen fest

Bad Segeberg - Acht Wochen vor Probenstart ist die Katze aus dem Sack: Das Ensemble für die Karl-May-Spiele 2026 steht fest! Am Kalkberg in Bad Segeberg wird es mit "Im Tal des Todes" diesen Sommer wieder dramatisch und actionreich.

Alexander Milz (39) wird das erste Mal in Bad Segeberg auf der Bühne stehen. © Karl-May-Spiele/hfr

Allen voran reitet wie die letzten Jahre auch Publikumsliebling Alexander Klaws (42) als Winnetou in den Sonnenuntergang. An seiner Seite: sein Blutsbruder Old Shatterhand, gespielt von Bastian Semm (46) – und das bereits zum dritten Mal nach 2023 und 2025.

Für frischen Wind sorgen gleich mehrere neue Gesichter: Inés Cihal wird bei ihrem Debüt am Kalkberg die junge Almy Wilkins darstellen, die als geheimnisvolle Paloma Nakana von den Chiricahua-Apachen verehrt wird.

An ihrer Seite: Alexander Milz (39), der ebenfalls erstmals in Bad Segeberg auftritt. Er spielt den deutschen Adeligen Martin von Adlerhorst.

Ebenfalls neu: Sascha Hödl (34), der erstmals in der Rolle des mexikanischen Desperado Juanito Alfarez auf der Bühne steht. Auch Alexis Kara wird auf der Bühne zu sehen sein, der im Vorjahr sein Bad Segeberg-Debüt feierte. Sein Rollenname diesmal hat es in sich: Don Fernando de Venango e Colonna de Molynares de Gajalpa y Rostredo.

Doch auch echte Karl-May-Veteranen mischen wieder mit: Joshy Peters (68), seit 1987 fester Bestandteil des Spektakels, übernimmt diesmal eine ganz neue Herausforderung. Als kriegerischer Häuptling "Eiserner Pfeil" zeigt er eine Seite, die das Publikum so noch nicht gesehen hat.

In seinen über drei Jahrzehnten am Kalkberg spielt der Hamburger diese Figur zum ersten Mal. Und auch Volker Zack (55) kehrt nach einer Wildwest-Pause zurück: In der Rolle des schrägen Sam Hawkens fegt er über die Bühne.