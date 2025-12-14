Autofahrer aufgepasst! Landwirte starten Mahnwache im Norden

Wasbek - Rund um Wasbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein ) müssen Autofahrer seit dem Abend mit Verkehrsbehinderungen rechnen.

Drei Tage lang wollen die Landwirte gegen Billig-Butter und den Preisdruck protestieren. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Landwirtinnen und Landwirte haben mit einer dreitägigen Mahnwache vor dem Zentrallager eines Discounters gegen den aus ihrer Sicht ruinösen Preisdruck im Lebensmittelhandel begonnen.

Das Gewerbegebiet stehe bereits voll mit Traktoren, Zelten und Feuertonnen, sagte der Erste Vorsitzende des Vereins "Land schafft Verbindung", Stefan Wendtland, der Deutschen Presse-Agentur. "Hier ist man auch darauf aus, dass die Menschen ein bisschen länger verweilen können."

Man sei begeistert von der Resonanz, weil die Kollegen dem Aufruf gefolgt und gekommen seien. Zudem seien in etwa 150 Fahrzeuge dabei. Autofahrer sollten den Bereich Industriestraße besser umfahren.

Butter ist hierzulande so günstig wie lange nicht. Die Handelsketten reduzierten die Preise kürzlich erneut.