Autoreifen platzt auf A23: Zwei weitere Fahrzeuge können nicht mehr rechtzeitig reagieren

Rethwisch - Schwerer Unfall auf der A23 bei Rethwisch (Kreis Steinburg)! Gegen 21 Uhr am Samstagabend ist der Reifen eines Autos einer 26-jährigen Person geplatzt.

Auf der A23 ist der Reifen eines Autos geplatzt. Daraufhin kollidierten mehrere Fahrzeuge. © Florian Sprenger

Daraufhin kam der Wagen von der Straße ab und kollidierte mit der Außenschutzplanke, so eine Sprecherin der Autobahnpolizei auf Nachfrage von TAG24.

Im Anschluss daran rutschte das Auto wieder zurück auf den rechten Fahrstreifen. Ein anderes, sich von hintern näherndes Fahrzeug, erkannte die Gefahrensituation zu spät, versuchte noch auszuweichen.

Doch es war zu spät. Das sich nähernde Fahrzeug und das Auto mit dem geplatzten Reifen kollidierten.