Autoreifen platzt auf A23: Zwei weitere Fahrzeuge können nicht mehr rechtzeitig reagieren
Rethwisch - Schwerer Unfall auf der A23 bei Rethwisch (Kreis Steinburg)! Gegen 21 Uhr am Samstagabend ist der Reifen eines Autos einer 26-jährigen Person geplatzt.
Daraufhin kam der Wagen von der Straße ab und kollidierte mit der Außenschutzplanke, so eine Sprecherin der Autobahnpolizei auf Nachfrage von TAG24.
Im Anschluss daran rutschte das Auto wieder zurück auf den rechten Fahrstreifen. Ein anderes, sich von hintern näherndes Fahrzeug, erkannte die Gefahrensituation zu spät, versuchte noch auszuweichen.
Doch es war zu spät. Das sich nähernde Fahrzeug und das Auto mit dem geplatzten Reifen kollidierten.
Doch das war noch nicht alles. Auch ein drittes Fahrzeug konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, kollidierte daraufhin mit den beiden anderen Autos und blieb liegen.
Trotz des schweren Unfalls wurde eine Person lediglich leicht verletzt. "Mehr Glück kann man da fast gar nicht haben", so die Sprecherin. Die Fahrbahn wurde daraufhin gesperrt und gereinigt. Kurz nach Mitternacht konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.
