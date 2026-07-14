Babyglück auf einem Rastplatz an der A7: Auch der Helikopter ist zu langsam

Neumünster - Da hatte es jemand besonders eilig! Am Freitag kam auf dem Rastplatz Brokenlande bei Neumünster ( Schleswig-Holstein ) ein Baby zur Welt.

Die Rettungskräfte kamen erst an, als das Baby bereits das Licht der Welt erblickt hat. © Polizeidirektion Neumünster

Die werdenden Eltern waren gegen 11 Uhr auf dem Weg in das Krankenhaus, als die Geburt schneller als gedacht einsetzte, teilte die Polizei mit.

Zwischen den Anschlussstellen Neumünster-Süd und Großenaspe mussten sie auf dem Rastplatz Brokenlande stoppen.

Der kleine Junge hatte es so eilig, dass die herbeieilenden Rettungskräfte das Wunder der Geburt verpassten. Selbst die Besatzung eines Rettungshubschraubers kam zu spät.

Mutter und Sohn sind wohlauf. Sie wurden von dem Helikopter in ein Krankenhaus geflogen, während die Polizei den Start absicherte.