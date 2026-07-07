Mysteriöser Kanister mit Zündschnur entdeckt, Experten für Kampfmittel rücken an

Itzehoe - Am Dienstag entdeckten Passanten am Straßenrand in der Albert-Schweitzer-Straße in Itzehoe ( Schleswig-Holstein ) einen mutmaßlich gefährlichen Gegenstand, aus dem eine Zündschnur herausragte. Der Kampfmittelräumdienst wurde hinzugezogen. Die Polizei bestätigte den Vorfall auf Nachfrage von TAG24.

Passanten entdeckten am Dienstag einen auffälligen Gegenstand am Straßenrand in Itzehoe. © NEWS5 / Fabian Höfig

Letztlich handelte es sich um einen mit einer Flüssigkeit gefüllten Kanister mit einer Zündvorrichtung. Der Kampfmittelräumdienst des Landeskriminalamtes sicherte den Gegenstand. Das teilte die Polizeidirektion Itzehoe später in einer Pressemitteilung mit.

Passanten hatten den Gegenstand gegen 7.20 Uhr am Morgen entdeckt. Ein Mann alarmierte daraufhin umgehend die Polizei. Die Einsatzkräfte untersuchten den mysteriösen Gegenstand schließlich und klebten ihn anschließend ab.

Nach ersten Erkenntnissen hatten Unbekannte den Kanister mit Benzin gefüllt, auf der Straße abgelegt und offenbar versucht, ihn mittels einer befestigten Wunderkerze sowie eines Knallkörpers zu zünden. Aus bislang ungeklärten Gründen kam es jedoch nicht zur Explosion.

Die Straße war für die Einsatzdauer komplett gesperrt. Gegen 10.45 Uhr war die Gefahrensituation beendet. Der Kampfmittelräumdienst hatte das ungewöhnliche Objekt erfolgreich entschärft.