Mysteriöser Kanister mit Zündschnur entdeckt, Experten für Kampfmittel rücken an
Itzehoe - Am Dienstag entdeckten Passanten am Straßenrand in der Albert-Schweitzer-Straße in Itzehoe (Schleswig-Holstein) einen mutmaßlich gefährlichen Gegenstand, aus dem eine Zündschnur herausragte. Der Kampfmittelräumdienst wurde hinzugezogen. Die Polizei bestätigte den Vorfall auf Nachfrage von TAG24.
Letztlich handelte es sich um einen mit einer Flüssigkeit gefüllten Kanister mit einer Zündvorrichtung. Der Kampfmittelräumdienst des Landeskriminalamtes sicherte den Gegenstand. Das teilte die Polizeidirektion Itzehoe später in einer Pressemitteilung mit.
Passanten hatten den Gegenstand gegen 7.20 Uhr am Morgen entdeckt. Ein Mann alarmierte daraufhin umgehend die Polizei. Die Einsatzkräfte untersuchten den mysteriösen Gegenstand schließlich und klebten ihn anschließend ab.
Nach ersten Erkenntnissen hatten Unbekannte den Kanister mit Benzin gefüllt, auf der Straße abgelegt und offenbar versucht, ihn mittels einer befestigten Wunderkerze sowie eines Knallkörpers zu zünden. Aus bislang ungeklärten Gründen kam es jedoch nicht zur Explosion.
Die Straße war für die Einsatzdauer komplett gesperrt. Gegen 10.45 Uhr war die Gefahrensituation beendet. Der Kampfmittelräumdienst hatte das ungewöhnliche Objekt erfolgreich entschärft.
Die Polizei sucht Zeugen
Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion sowie wegen möglicher Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz aufgenommen.
Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821/6020 zu melden.
Titelfoto: NEWS5 / Fabian Höfig