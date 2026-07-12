Feuer-Inferno im Norden: 20 Hektar in Flammen

Scharbeutz - Am Sonntag ist in Scharbeutz ( Kreis Ostholstein ) ein Flächenbrand ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit rund 100 Kräften im Einsatz.

Das Feuer breitete sich auf rund 20 Hektar aus. © Arne Jappe (arj)

Gegen 14.15 Uhr wurde die Feuerwehr nach Gronenberg in der Gemeinde Scharbeutz gerufen. Dort war ein Getreidefeld in Brand geraten, wie ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24 bestätigte.

Die Flammen breiteten sich schnell auf eine etwa 20 Hektar große Fläche aus.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungsablagen abzuschalten.

Rund 100 Einsatzkräfte von sechs Feuerwehren kämpften gegen die Flammen. Eine Drohnengruppe der DLRG unterstützte den Einsatz aus der Luft.