Furchtbarer Fund im Norden: Leblose Teenagerin entdeckt

Neumünster - Furchtbarer Fund: Ein lebloses Mädchen wurde am Samstag in Neumünster ( Schleswig-Holstein ) in der Nähe eines Sportplatzes gefunden.

Unter Reanimationsmaßnahmen kam die 16-Jährige in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Wie die Polizei Neumünster mitteilte, wurden die Beamten am frühen Samstagmorgen gegen 5.30 Uhr über die Entdeckung informiert. In der Nähe eines Sportplatzes in der Schillerstraße wurde demnach die leblose Person aufgefunden worden.

Als die Polizisten vor Ort eintrafen, stellten die Einsatzkräfte fest, dass das 16-jährige Mädchen keine Vitalfunktionen mehr aufwies.

Rettungsdienst und Polizei brachten die Teenagerin unter sofortigen Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei sei damit zu rechnen, dass das Mädchen sterben wird.

Laut ersten Ermittlungen soll die Teenagerin mit anderen Personen zusammen Betäubungsmittel und Alkohol zu sich genommen haben.