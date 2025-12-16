Bahnverkehr nach Sylt beeinträchtigt: Autozug entgleist

Niebüll/Westerland - Seit dem frühen Morgen sorgt ein entgleister Autozug in Niebüll (Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein ) für Chaos im Bahnverkehr von und nach Sylt.

Ein entgleister Autozug behindert den Bahnverkehr nach Sylt. © Bundespolizeiinspektion Flensburg

Am Dienstagmorgen gegen 5.45 Uhr soll die Zugentgleisung im Bahnhof Niebüll passiert sein, teilte die Bundespolizei Flensburg mit.

Ein Autozug sei auf einer Rangierfahrt für die Bereitstellung am Verladeterminal entgleist, so ein Sprecher der Bundespolizei.

Da der Zug auf dem Zufahrtsgleis zum Verladeterminal stehe, können demnach momentan keine Autos verladen werden.

Aktuell können durch den Unfall keine Autozüge von und nach Sylt fahren, da das Gleis blockiert ist. Der Personenverkehr von und nach Sylt sei davon jedoch nicht betroffen, so die Polizei.