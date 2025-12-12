Crash am Bahnübergang: Güterlok erfasst Auto! Fahrerin schwerverletzt im Krankenhaus

Landscheide - Schwerer Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang nahe Landscheide (Landkreis Steinburg) am Landscheiderweg!

An einem Bahnübergang wurde ein Auto von einer Güterlok erfasst. © NEWS5 / Fabian Höfig

Am Freitagmorgen, gegen 7.50 Uhr, erfasste eine Güterlokomotive ohne Anhänger einen Dacia am Bahnübergang auf der Strecke Wilster nach Brunsbüttel, so ein Sprecher der Bundespolizei auf Nachfrage von TAG24.

Fahrerin des Dacia: eine 53-jährige Frau. Diese hatte mit ihrem Fahrzeug den Bahnübergang befahren. Trotz eingeleiteter Schnellbremsung durch den Lokführer kam es zum Zusammenstoß.

Die Frau musste daraufhin mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.