Sieben herrenlose Hunde gefunden, zwei davon tot: Polizei bittet um Hilfe
Medelby/Holt - Schockierende Entdeckung: Nahe Medelby und Holt herrscht seit Mittwoch Ausnahmezustand. Insgesamt sieben herrenlose Hunde wurden dort innerhalb eines Tages gefunden – zwei davon tot.
Schon am frühen Mittwochmorgen, gegen 07.20 Uhr, wurde die Polizei zu einem vermeintlichen Verkehrsunfall nach Holt gerufen. Doch was die Beamten dort entdeckten, ließ alle Alarmglocken schrillen: Zwei tote Hunde, eine dreijährige braune Labradorhündin und ein junger schwarzer Mischlingsrüde.
Schnell stellte sich heraus, dass die Tiere wohl nicht durch den gemeldeten Unfall ums Leben kamen, sondern bereits rund zwei Stunden zuvor von einem Fahrzeug erfasst worden sein mussten.
Die Polizei hat daraufhin ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Besonders tragisch: Die Labradorhündin war sogar gechippt. Bislang konnte jedoch kein Besitzer ausfindig gemacht werden.
Und damit nicht genug: Im Laufe des Mittwochs und bis zum Donnerstagvormittag tauchten in der näheren Umgebung fünf weitere Hunde auf – allesamt junge Tiere, ähnlich im Aussehen, ähnlich im Alter.
Herrenlose Hunde aufgetaucht: Polizei bittet um Mithilfe
Das Tierheim Flensburg hat alle Vierbeiner aufgenommen, teilte die Polizei mit. Dort zeigte sich schnell: Alle fünf sind ungechippt, ungepflegt und offenbar in keinem guten Zustand.
Die Experten gehen davon aus, dass es sich um Geschwister handelt. Die tote Labradorhündin solle höchstwahrscheinlich die Mutter der kleinen Gruppe gewesen sein.
Ob die Tiere ausgesetzt wurden oder entlaufen sind, ist unklar. Die Polizei richtet sich nun an die Öffentlichkeit: Wer kann etwas zur Herkunft der Tiere mitteilen? Hinweise nimmt die Polizeistation Schafflund unter der Telefonnummer 04639-3629900 oder per E-Mail an [email protected] entgegen.
Titelfoto: Polizeidirektion Flensburg