Sieben herrenlose Hunde gefunden, zwei davon tot: Polizei bittet um Hilfe

Medelby/Holt - Schockierende Entdeckung: Nahe Medelby und Holt herrscht seit Mittwoch Ausnahmezustand. Insgesamt sieben herrenlose Hunde wurden dort innerhalb eines Tages gefunden – zwei davon tot.

Insgesamt fünf Hunde konnten lebend gefunden werden. © Polizeidirektion Flensburg

Schon am frühen Mittwochmorgen, gegen 07.20 Uhr, wurde die Polizei zu einem vermeintlichen Verkehrsunfall nach Holt gerufen. Doch was die Beamten dort entdeckten, ließ alle Alarmglocken schrillen: Zwei tote Hunde, eine dreijährige braune Labradorhündin und ein junger schwarzer Mischlingsrüde.

Schnell stellte sich heraus, dass die Tiere wohl nicht durch den gemeldeten Unfall ums Leben kamen, sondern bereits rund zwei Stunden zuvor von einem Fahrzeug erfasst worden sein mussten.

Die Polizei hat daraufhin ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Besonders tragisch: Die Labradorhündin war sogar gechippt. Bislang konnte jedoch kein Besitzer ausfindig gemacht werden.

Und damit nicht genug: Im Laufe des Mittwochs und bis zum Donnerstagvormittag tauchten in der näheren Umgebung fünf weitere Hunde auf – allesamt junge Tiere, ähnlich im Aussehen, ähnlich im Alter.