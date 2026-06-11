Feuer zerstört Haus im Norden: Kripo ermittelt

Lasbek - In der Nacht zu Donnerstag ist eine Doppelhaushälfte in Lasbek (Kreis Stormarn, Schleswig-Holstein ) in Brand geraten. Ein Großaufgebot an Einsatzkräfte kämpfte gegen die Flammen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr brannten Erdgeschoss und Dachstuhl schon in voller Ausdehnung. © NEWS5 / Dominick Waldeck

Gegen 0.40 Uhr wurde die Feuerwehr zu dem Brand in der Straße Im Winkel gerufen. Als die Einsatzkräfte dort eintrafen, brannten das Obergeschoss und der Dachstuhl der Doppelhaushälfte bereits in voller Ausdehnung.

Die Bewohner konnten sich glücklicherweise schon ins freie Retten und blieben unverletzt.

Die Retter forderten eine Drehleiter nach und kämpften mit 70 Kräften gegen die Flammen, um ein Übergreifen des Feuers auf die andere Haushälfte zu verhindern, bestätige ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24.

Gegen 3 Uhr konnten die Kameraden schließlich Entwarnung geben. Das Feuer war gelöscht, die Ausdehnung auf weitere Gebäude wurde verhindert.