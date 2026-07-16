Mega-Baustelle an der A7: Ab wann ist die Rader Hochbrücke wieder befahrbar?

Rendsburg - Seit Mittwochnachmittag liefen bei Rendsburg ( Schleswig-Holstein ) Vorbereitungen für den Brückenschluss der neuen Rader Hochbrücke über den Nord-Ostsee-Kanal. Fahrzeuge werden jedoch frühestens erst gegen Ende des Jahres über die neue Brücke rollen.

Das Mittelstück der neuen Rader Hochbrücke wurde mit langsamer Geschwindigkeit erfolgreich eingehoben. © Bodo Marks/dpa

Zwar verbindet das Bauwerk nach dem Einsetzen des Mittelteils beide Kanalseiten, bis zur Verkehrsfreigabe ist aber noch etliches notwendig.

Das 118 Meter lange und 1250 Tonnen schwere Mittelteil war im Rendsburger Kanalhafen entstanden und dort am Dienstag auf einen Spezial-Ponton verladen worden. Von dort wurde das Mittelstück dann am Mittwochabend auf dem Wasser unter den bereits bestehenden Brückenenden auf beiden Kanalseiten in Stellung gebracht. In der Nacht zu Donnerstag wurde es mithilfe von Hydraulik-Pressen angehoben und am Morgen in rund 50 Metern Höhe eingesetzt.

Zuletzt mussten die Experten aber noch improvisieren. Kurz vor Schluss mussten Arbeiter noch Hand anlegen. Hintergrund seien erwartete hohe Temperaturen in den kommenden Tagen, sagte der Sprecher der bundeseigenen Projektmanagementgesellschaft Deges, Ulf Evert, zur Deutschen Presse-Agentur.

Weil Stahl sich bei Wärme ausdehne, hätten diese Druck auf das Mittelstück erzeugt. "Und aus dem Grund haben wir uns entschlossen, auf der Nordseite vom Mittelstück quasi eine Scheibe abzuschneiden, zu trennschleifen." Um 9.52 Uhr war der Brückenschluss jedoch geschafft, der Kanal konnte danach wieder für die Schifffahrt freigegeben werden. "Das Stück hat gepasst", sagte Evert.