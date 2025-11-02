Feuerwehr findet leblose Person in Flüchtlingsunterkunft

Aukrug - Bei einem Brand in einem Flüchtlingswohnheim in Aukrug im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist am Samstag ein 51-Jähriger gestorben.

Bereits am Samstag war ein Brand in der Flüchtlings- und Obdachlosenunterkunft in Aukrug-Bargfeld ausgebrochen. © Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden den Mann in seiner Wohnung im Dachgeschoss, teilte eine Sprecherin der Polizei mit.

Von den anderen 54 Personen, die in dem Gebäude untergebracht sind, wurde sonst niemand verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge brach der Brand gegen 8 Uhr in der Wohnung des gestorbenen Mannes aus.