Feuerwehreinsatz in Mittweida: Batterien gehen in Ärztehaus hoch

In Mittweida lösten am Sonntag mehrere Batterien einen Feuerwehreinsatz in einem Ärztehaus aus.

Von Julian Winkler

Mittweida - Feuerwehreinsatz in Mittweida (Landkreis Mittelsachsen) am Sonntagmittag.

Im Ärztehaus an der Lauenhainer Straße in Mittweida gingen am Sonntag mehrere Batterien hoch. Die Feuerwehr betrat das Gebäude über die Apotheke.
Im Ärztehaus an der Lauenhainer Straße in Mittweida gingen am Sonntag mehrere Batterien hoch. Die Feuerwehr betrat das Gebäude über die Apotheke.

Im Keller eines Ärztehauses gingen gegen 11.30 Uhr die Batterien einer Notstromversorgung hoch.

Die Feuerwehr rückte zum betroffenen Ärztehaus an der Lauenhainer Straße aus.

Glücklicherweise handelte es sich lediglich um eine Rauchentwicklung - die Feuerwehr hatte die Lage schnell im Griff.

"Zwei Reinigungskräfte, die sich im Gebäude befanden, wurden vorsorglich medizinisch betreut", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.

