Feuerwehreinsatz in Mittweida: Batterien gehen in Ärztehaus hoch
Mittweida - Feuerwehreinsatz in Mittweida (Landkreis Mittelsachsen) am Sonntagmittag.
Im Keller eines Ärztehauses gingen gegen 11.30 Uhr die Batterien einer Notstromversorgung hoch.
Die Feuerwehr rückte zum betroffenen Ärztehaus an der Lauenhainer Straße aus.
Glücklicherweise handelte es sich lediglich um eine Rauchentwicklung - die Feuerwehr hatte die Lage schnell im Griff.
"Zwei Reinigungskräfte, die sich im Gebäude befanden, wurden vorsorglich medizinisch betreut", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.
