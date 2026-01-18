Feuerwehreinsatz in Mittweida: Batterien gehen in Ärztehaus hoch

Mittweida - Feuerwehreinsatz in Mittweida (Landkreis Mittelsachsen) am Sonntagmittag.

Im Ärztehaus an der Lauenhainer Straße in Mittweida gingen am Sonntag mehrere Batterien hoch. Die Feuerwehr betrat das Gebäude über die Apotheke. © EHL Media

Im Keller eines Ärztehauses gingen gegen 11.30 Uhr die Batterien einer Notstromversorgung hoch.

Die Feuerwehr rückte zum betroffenen Ärztehaus an der Lauenhainer Straße aus.



Glücklicherweise handelte es sich lediglich um eine Rauchentwicklung - die Feuerwehr hatte die Lage schnell im Griff.