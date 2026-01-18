Brand bricht in Kinderzimmer aus: 500.000 Euro Schaden

Metzingen - In einem Kinderzimmer im Kreis Reutlingen ist am Sonntag gegen 13.55 Uhr ein Feuer ausgebrochen.

Laut Polizei dauerten die Löscharbeiten in dem Mehrfamilienhaus in Metzingen mehrere Stunden. © Enrique Kaczor

Laut Polizei dauerten die Löscharbeiten in dem Mehrfamilienhaus in der Breitwiesenstraße in Metzingen mehrere Stunden, der Schaden wird auf 500.000 Euro geschätzt.

Den Angaben zufolge konnten die 36-jährige Bewohnerin und ihre Kinder im Alter von einem und drei Jahren die Erdgeschosswohnung selbst verlassen.

Ein 55-Jähriger, der in einer Obergeschosswohnung lebt, habe sich leicht verletzt, als er eine Fensterscheibe einschlug, um nach draußen zu gelangen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.