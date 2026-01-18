Einfamilienhaus brennt lichterloh: Feuer verursacht enormen Schaden
Schönebeck - In Schönebeck (Salzlandkreis) ist am Samstagvormittag ein Einfamilienhaus in Brand geraten. Es entstand ein enormer Schaden.
Ersten Informationen des Polizeireviers Salzlandkreis zufolge soll das Feuer gegen 10 Uhr in der Köthener Straße in einem Gästezimmer im Dachgeschoss des Hauses entstanden sein.
Beim Eintreffen der Beamten waren die Kameraden der Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt.
Die Bewohner des Hauses hatten dieses bereits verlassen. Eine Person wurde jedoch leicht durch Rauchgas verletzt.
Ersten Ermittlungen zufolge kann ein technischer Defekt als Brandursache aktuell nicht ausgeschlossen werden.
Insgesamt soll durch das Feuer ein Schaden von etwa 100.000 Euro entstanden sein, erklärte ein Sprecher der Polizei. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache wurden aufgenommen.
Titelfoto: Freiwillige Feuerwehr Schönebeck