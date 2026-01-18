Einfamilienhaus brennt lichterloh: Feuer verursacht enormen Schaden

Schönebeck - In Schönebeck ( Salzlandkreis ) ist am Samstagvormittag ein Einfamilienhaus in Brand geraten. Es entstand ein enormer Schaden.

Beim Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. © Freiwillige Feuerwehr Schönebeck

Ersten Informationen des Polizeireviers Salzlandkreis zufolge soll das Feuer gegen 10 Uhr in der Köthener Straße in einem Gästezimmer im Dachgeschoss des Hauses entstanden sein.

Beim Eintreffen der Beamten waren die Kameraden der Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Die Bewohner des Hauses hatten dieses bereits verlassen. Eine Person wurde jedoch leicht durch Rauchgas verletzt.

Ersten Ermittlungen zufolge kann ein technischer Defekt als Brandursache aktuell nicht ausgeschlossen werden.