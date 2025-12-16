"Gorch Fock" in New York: Dreimaster segelt 2026 bei Regatta in den USA

Kiel - Das deutsche Segelschulschiff "Gorch Fock" wird im kommenden Jahr an einer Regatta in den USA teilnehmen.

Die "Gorch Fock" ist aktuell Titelverteidiger der "Five Sisters Trophy". © Stefan Sauer/dpa

Im Juni solle die "Five Sisters Trophy" von New York nach Boston starten, sagte Kommandant Tim Gabrys der Deutschen Presse-Agentur.

Auch Schwesternschiffe des Dreimasters werden mitsegeln. Die Regatta hatte den Angaben zufolge zum letzten Mal vor 40 Jahren stattgefunden.

Aktuell ist die deutsche "Gorch Fock" Pokal-Inhaber – das Schiff hatte das Rennen damals gewonnen.

Zuvor hatte der shz-Verlag darüber berichtet. In mehreren Törns geht die Reise demnach über Frankreich und die Kanaren und dann weiter über den Atlantik nach Hamilton auf Bermuda.

Anschließend führt der Kurs entlang der US-Ostküste zum Höhepunkt der Reise und der Regatta-Teilnahme.

Geplant ist, dass die "Gorch Fock" ihren Heimathafen Kiel (Schleswig-Holstein) im April verlässt, den Atlantik überquert und anlässlich des 250. Unabhängigkeitstags der USA nach New York segelt. Im Herbst ist die Rückkehr nach Kiel geplant.