Gefahrentransport landet im Graben: Bundesstraße stundenlang gesperrt

Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) - Die Bundesstraße 206 ist seit dem frühen Montagmorgen zwischen Bad Bramstedt und Föhrden-Barl vollständig gesperrt. Grund sind aufwendige Bergungsarbeiten nach einem Lkw-Unfall mit Gefahrgut.

Der Fahrer des Gefahrentransports soll alkoholisiert gewesen sein. © Florian Sprenger

Nach Angaben der Polizei war der Lastwagen gegen 4.40 Uhr in Richtung Föhrden-Barl unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und in den Straßengraben rutschte.

Nach Informationen eines Reporters vor Ort soll der Lkw-Fahrer stark alkoholisiert gewesen sein. Verletzt wurde niemand.

Der Laster hatte mehrere Propangasflaschen geladen. Bevor das Fahrzeug geborgen werden konnte, mussten diese Flaschen aus Sicherheitsgründen umgeladen werden.



Dies und die Bergungsarbeiten sorgen aktuell für eine stundenlange Sperrung der B206.