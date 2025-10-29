Linienbus umgekippt: Sieben Personen verletzt, Straße wieder frei

Pinneberg - Größerer Rettungseinsatz in Schleswig-Holstein : Ein Linienbus war am Mittwochmorgen auf der Datumer Chaussee in Pinneberg unterwegs, als dieser gegen 7.54 Uhr plötzlich auf die Seite kippte.

Am Mittwochmorgen ist ein Bus in Pinneberg auf die Seite gekippt. © NEWS5 / Fabian Höfig

Dabei haben sich sieben Personen leicht verletzt, so ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage von TAG24. Diese konnten durch die Einsatzkräfte geborgen werden, so der Sprecher weiter.

Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen Bus der Linie 285 Richtung Iserbrook.

Ein Abschleppdienst konnte den verunfallten Bus bergen und abtransportieren. Die Datumer Chaussee war für die Bergungsarbeiten von ungefähr 10 Uhr bis 12.20 Uhr gesperrt und konnte inzwischen wieder freigegeben werden, teilte die Polizei am Mittag mit.

