Linienbus umgekippt: Sieben Personen verletzt, Straße wieder frei
Pinneberg - Größerer Rettungseinsatz in Schleswig-Holstein: Ein Linienbus war am Mittwochmorgen auf der Datumer Chaussee in Pinneberg unterwegs, als dieser gegen 7.54 Uhr plötzlich auf die Seite kippte.
Dabei haben sich sieben Personen leicht verletzt, so ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage von TAG24. Diese konnten durch die Einsatzkräfte geborgen werden, so der Sprecher weiter.
Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen Bus der Linie 285 Richtung Iserbrook.
Ein Abschleppdienst konnte den verunfallten Bus bergen und abtransportieren. Die Datumer Chaussee war für die Bergungsarbeiten von ungefähr 10 Uhr bis 12.20 Uhr gesperrt und konnte inzwischen wieder freigegeben werden, teilte die Polizei am Mittag mit.
Nach ersten Erkenntnissen soll der 36-Jährige Busfahrer für den Unfall verantwortlich gewesen sein. Nach einer Baustellendurchfahrt fädelte sich dieser wieder auf seine Fahrspur ein und geriet dabei zu weit nach rechts in den aufgeweichten Grünstreifen.
Die Ermittlungen gegen den Busfahrer laufen.
Erstmeldung um 9.11 Uhr, aktualisiert um 14.14 Uhr.
