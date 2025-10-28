Nach Fund einer toten Frau in Wohnhaus: Ermittler gehen von Gewaltverbrechen aus, Festnahme
Von Iris Leithold, Jana Steger
Besdorf - Nach dem Fund einer Frauenleiche im schleswig-holsteinischen Kreis Steinburg gehe die Polizei nach bisherigen Erkenntnissen von einem Gewaltverbrechen aus.
Am Montagnachmittag gegen 14.42 Uhr fand ein 54-jähriger Mann seine 65-jährige Lebensgefährtin tot im gemeinsamen Wohnhaus in Besdorf, teilte die Polizei mit. Wann genau die Tat geschah, sei noch Gegenstand der Ermittlungen.
Außerdem wurde am Montagabend ein 20-jähriger deutscher Tatverdächtiger festgenommen, bestätigte ein Sprecher auf Nachfrage von TAG24 am Dienstag. Dabei soll es sich mutmaßlich um einen Angehörigen der getöteten Frau handeln.
Noch am Montag wurde nach einem weißen VW Golf mit Itzehoer Kennzeichen gesucht, der am Abend schließlich gefunden wurde, so ein Sprecher der Polizei weiter.
Der Tatverdächtige nutzte das Fahrzeug am Montag zur Flucht und verursachte dabei im Kreis Pinneberg zwei Verkehrsunfälle. Nach einem Zeugenhinweis nahmen Polizeikräfte ihn gegen 21.20 Uhr im Sandberg in Itzehoe fest.
Aktuell befinde sich der 20-Jährige in Polizeigewahrsam und soll im Laufe des Tages der Haftrichterin wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes vorgeführt werden. Weitere Ermittlungen dauern an.
Nach Fund einer toten Frau in Wohnhaus: Ermittler bitten um Hinweise
Die Einsatzkräfte bitten um Hinweise zum Aufenthalt und zu möglichen Fahrstrecken des Tatverdächtigen zwischen Sonntagabend, 20 Uhr, und Montagabend, 21.20 Uhr.
Wer das Fahrzeug in diesem Zeitraum gesehen hat oder Angaben zu möglichen Aufenthaltsorten machen kann, solle sich unter der Telefonnummer 04821 6020 bei der Kriminalpolizei Itzehoe melden.
Erstmeldung am 27. Oktober um 21.42 Uhr, aktualisiert am 28. Oktober um 11.40 Uhr.
Titelfoto: Florian Sprenger