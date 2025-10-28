Nach Fund einer toten Frau in Wohnhaus: Ermittler gehen von Gewaltverbrechen aus, Festnahme

Besdorf - Nach dem Fund einer Frauenleiche im schleswig-holsteinischen Kreis Steinburg gehe die Polizei nach bisherigen Erkenntnissen von einem Gewaltverbrechen aus.

In Besdorf wurde am Montagnachmittag eine Frauenleiche gefunden. Ein dringend Tatverdächtiger wurde festgenommen. © Florian Sprenger

Am Montagnachmittag gegen 14.42 Uhr fand ein 54-jähriger Mann seine 65-jährige Lebensgefährtin tot im gemeinsamen Wohnhaus in Besdorf, teilte die Polizei mit. Wann genau die Tat geschah, sei noch Gegenstand der Ermittlungen.

Außerdem wurde am Montagabend ein 20-jähriger deutscher Tatverdächtiger festgenommen, bestätigte ein Sprecher auf Nachfrage von TAG24 am Dienstag. Dabei soll es sich mutmaßlich um einen Angehörigen der getöteten Frau handeln.

Noch am Montag wurde nach einem weißen VW Golf mit Itzehoer Kennzeichen gesucht, der am Abend schließlich gefunden wurde, so ein Sprecher der Polizei weiter.

Der Tatverdächtige nutzte das Fahrzeug am Montag zur Flucht und verursachte dabei im Kreis Pinneberg zwei Verkehrsunfälle. Nach einem Zeugenhinweis nahmen Polizeikräfte ihn gegen 21.20 Uhr im Sandberg in Itzehoe fest.

Aktuell befinde sich der 20-Jährige in Polizeigewahrsam und soll im Laufe des Tages der Haftrichterin wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes vorgeführt werden. Weitere Ermittlungen dauern an.