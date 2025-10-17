Geflügelpest in Nordfriesland: So sagt der Landkreis dem Virus den Kampf an

Husum - Der Kreis Nordfriesland ordnet an, dass Betriebe mit mehr als 500 Tieren, ihre Vögel in Ställen unterbringen müssen. Tierhaltungen entlang der Küste, auf den Inseln und Halligen sowie in der Nähe größerer Gewässer sind betroffen.

Tiere die in Freilandhaltung leben, müssen nun in Ställe gebracht werden, um sie gegen das Virus zu schützen. © Bildmontage: 123RF/snapsnap, dpa/Julian Stratenschulte

Die Zahl der Wildvögel mit Geflügelpest steige durch den Vogelzug zurzeit wieder an, teilte der Kreis Nordfriesland am Freitag mit.

Zudem sei bei mehreren Hühnern, die zu Hause gehalten wurden, das Virus nachgewiesen worden. Diese Tiere sind bereits verendet oder mussten getötet werden. In drei Haushalten in den Kreisen Steinburg und Plön wurden wegen der Geflügelpest Tiere getötet.

Ein idealer Rastort für Wildvögel sind Küsten und Wattflächen, denn dort finden die Tiere ideale Bedingungen, um sich für den Weiterflug auszuruhen.

Diese Wildvögel bringen allerdings immer wieder Viren mit, die sich dann weiter ausbreiten können. Dadurch erhöht sich das Risiko, dass sich auch Hausgeflügel ansteckt. Besonders betroffen seien Tiere in Freilandhaltungen, erklärt der Kreis.