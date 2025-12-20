Straße gesperrt nach Zusammenprall im Norden: Mehrere Schwerverletzte

Auf der L49 bei Bordesholm stoßen zwei Autos frontal zusammen. Dabei werden mehrere Menschen verletzt. Die Straße ist gesperrt.

Von Birgitta von Gyldenfeldt

Bordesholm - Bei einem Unfall sind auf der L49 bei Bordesholm (Schleswig-Holstein) am Nachmittag mehrere Menschen schwer verletzt worden.

Bei einem Unfall auf der L49 wurden mehrere Personen schwer verletzt. (Symbolbild)  © Marcus Brandt/dpa

Ersten Erkenntnissen zufolge erlitten drei Personen schwere und eine Person lebensgefährliche Verletzungen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Die Straße ist demnach zwischen der Anschlussstelle der A7 und der Gemeinde Hoffeld in beide Richtungen gesperrt.

