Straße gesperrt nach Zusammenprall im Norden: Mehrere Schwerverletzte
Von Birgitta von Gyldenfeldt
Bordesholm - Bei einem Unfall sind auf der L49 bei Bordesholm (Schleswig-Holstein) am Nachmittag mehrere Menschen schwer verletzt worden.
Ersten Erkenntnissen zufolge erlitten drei Personen schwere und eine Person lebensgefährliche Verletzungen, wie ein Polizeisprecher sagte.
Die Straße ist demnach zwischen der Anschlussstelle der A7 und der Gemeinde Hoffeld in beide Richtungen gesperrt.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa