Gewaltverbrechen? Tote Frau in Wohnhaus entdeckt - Polizei sucht weißen VW Golf

Die Polizei sucht nach dem Fund einer Frauenleiche im Kreis Steinburg nach einem weißen Auto. Sie warnt davor, sich den Insassen zu nähern.

Von Iris Leithold

Besdorf - Nach dem Fund einer Frauenleiche im schleswig-holsteinischen Kreis Steinburg schließt die Polizei ein Gewaltverbrechen nicht aus.

Die Polizei sucht nach dem Fund einer Frauenleiche in Besdorf einen weißen VW Golf. (Symbolfoto)
Die Polizei sucht nach dem Fund einer Frauenleiche in Besdorf einen weißen VW Golf. (Symbolfoto)  © Rolf Vennenbernd/dpa

Die Tote wurde am Nachmittag in Besdorf in einem Wohnhaus entdeckt, wie ein Polizeisprecher sagte.

In dem Zusammenhang werde nach einem weißen VW Golf mit Itzehoer Kennzeichen gesucht.

Wer das betreffende Auto sehe, solle den Notruf 110 wählen.

Der Polizeisprecher warnte davor, sich den Insassen zu nähern. Weitere Details wurden zunächst nicht bekanntgegeben.

