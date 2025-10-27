Gewaltverbrechen? Tote Frau in Wohnhaus entdeckt - Polizei sucht weißen VW Golf

Besdorf - Nach dem Fund einer Frauenleiche im schleswig-holsteinischen Kreis Steinburg schließt die Polizei ein Gewaltverbrechen nicht aus.

Die Polizei sucht nach dem Fund einer Frauenleiche in Besdorf einen weißen VW Golf. (Symbolfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Die Tote wurde am Nachmittag in Besdorf in einem Wohnhaus entdeckt, wie ein Polizeisprecher sagte.

In dem Zusammenhang werde nach einem weißen VW Golf mit Itzehoer Kennzeichen gesucht.