Rätselhafter Fund: Chemische Substanzen in Einfamilienhaus entdeckt

Wedel - Am Mittwochmittag gegen 13.04 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in Wedel aus.

Am Mittwochmittag wurden in Wedel chemische Substanzen in einem Einfamilienhaus gefunden. © NEWS5 / René Schröder

Der Grund: In einem Einfamilienhaus in der Heinrich-Schacht-Straße sollen chemische Substanzen gefunden worden sein, erklärte ein Sprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg auf Nachfrage von TAG24.

Bevor Feuerwehr und Polizei ausrückten, um den Bereich am Haus abzusperren, sei die Ordnungsbehörde vor Ort gewesen, so der Sprecher weiter.



