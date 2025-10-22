Rätselhafter Fund: Chemische Substanzen in Einfamilienhaus entdeckt
Wedel - Am Mittwochmittag gegen 13.04 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in Wedel aus.
Der Grund: In einem Einfamilienhaus in der Heinrich-Schacht-Straße sollen chemische Substanzen gefunden worden sein, erklärte ein Sprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg auf Nachfrage von TAG24.
Bevor Feuerwehr und Polizei ausrückten, um den Bereich am Haus abzusperren, sei die Ordnungsbehörde vor Ort gewesen, so der Sprecher weiter.
Aktuell laufe der Einsatz noch. Weshalb die Ordnungsbehörde vor Ort am betroffenen Haus war, konnte der Sprecher nicht beantworten. Weitere Informationen zu den entdeckten Substanzen hatte der Sprecher ebenfalls nicht vorliegen.
Ein Reporter vor Ort sprach von einem Routinetermin der Ordnungsbehörde, bei dem die Substanzen schließlich gefunden wurden.
